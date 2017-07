Djokovic no jugará en el circuito hasta el año que viene debido a una lesión

El serbio Novak Djokovic anunció que no volverá a jugar en el circuito hasta el año que viene para poder recuperarse de la lesión en el codo derecho que arrastra desde hace un tiempo y que lo hizo abandonar el partido por los cuartos de final de Wimbledon que estaba jugando con el checo Tomas Berdych.

“Todos los doctores con los que he consultado y los especialistas a los que he visitado coinciden en que la lesión necesita un tiempo de reposo”, aseguró el actual número 4 del mundo en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. Este problema físico repercutió directamente en su rendimiento: después de ganar el Roland Garros de 2016 no volvió a tener ningún triunfo relevante y, de hecho, este año no superó los cuartos de final en ningún torneo de Grand Slam. El serbio no jugará el Abierto de Estados Unidos, que comenzará a fines de agosto, y tampoco podrá defender al equipo de su país que jugará en setiembre las semifinales de la Copa Davis con Francia.

Si la recuperación es satisfactoria, Djokovic reaparecerá el año que viene, seguramente en los campeonatos previos al Abierto de Australia, el primer torneo de Grand Slam de la temporada.