Nacional apronta en Río de Janeiro su partido de mañana con Botafogo

Esta tarde el plantel de Nacional hará un entrenamiento en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, escenario en el que los tricolores jugarán mañana a las 19.15 con Botafogo el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Se estima que esta noche, en la charla técnica que se hará antes de la cena, Martín Lasarte dará a conocer la alineación que comenzará jugando el decisivo encuentro de mañana, que Nacional debe ganar para avanzar a los cuartos de final del torneo continental.

Ayer los tricolores hicieron un ensayo táctico a puertas cerradas en las instalaciones que el club Flamengo tiene en el barrio Gávea. Si bien la formación no fue confirmada, se especula con que será la misma que practicó en la mañana del domingo en Los Céspedes, la última que usó Lasarte antes de viajar a Brasil. Esteban Conde fue el arquero y en defensa jugaron Jorge Fucile, Agustín Rogel, Diego Polenta y Alfonso Espino; en la zona de volantes lo hicieron Diego Arismendi, Álvaro Tata González y Sebastián Rodríguez, y más adelante estuvieron Tabaré Viudez, Sebastián Fernández y Rodrigo Aguirre.

Se especuló con la posibilidad de que el Tata González ingrese en el lateral derecho en lugar de Fucile, pero esta alternativa no parece estar en la mente del coach tricolor. Menos sorpresivo sería que juegue desde el vamos Felipe Carballo. En ese caso el que quedaría fuera de la oncena sería Sebastián Rodríguez, pero lo más factible es que este último sea parte de la formación titular.

Los otros jugadores a la orden de Lasarte serán Luis Mejía, Alexis Rolín, Rafael García, Gonzalo Porras, Leandro Barcia, Kevin Ramírez y Hugo Silveira.

Ayer, sobre el final de la tarde, los tricolores notificaron a la Confederación Sudamericana de Fútbol las modificaciones en la lista de la Copa Libertadores, y las novedades son tres.

Gonzalo Bueno, una de las recientes incorporaciones, pudo ser inscripto, pero no sucedió lo mismo con Matías Zunino. Por cuestiones burocráticas, el lateral no pudo pedir pase, y por ello no pudo ingresar en la nómina. En su lugar fue anotado el volante Juan Manuel Sanabria, de 17 años, y también fue incluido el zaguero Erick Cabaco. En caso de que Nacional se clasifique, estos jugadores podrán ser tenidos en cuenta en los partidos de los cuartos de final que se disputarán en setiembre.