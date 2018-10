La titular del Ministerio de Turismo (Mintur), Liliam Kechichián, viajó a Buenos Aires para participar en la Feria Internacional de Turismo, y allí aprovechó para anunciar una serie de medidas con las que el gobierno pretende convencer a los argentinos de que visiten Uruguay, a pesar de las dificultades económicas que enfrenta la vecina orilla. Una fuente del Mintur explicó que la convocatoria “estaba destinada únicamente a las personas que suelen visitar nuestro país para hacer turismo. La campaña para que los porteños que lavan dinero vuelvan a traer las valijas llenas de efectivo la hacen los estudios contables de Ciudad Vieja. Ahí nosotros no nos metemos”. La estrategia del gobierno para esta temporada no pasa solamente por convencer a los argentinos de que vengan, sino también por lograr que los operadores turísticos no eleven los precios, una preocupación de todos los años, pero que creció debido a que el cambio les resulta muy desfavorable a los argentinos. La fuente del Mintur explicó: “Hacer que los dueños de hoteles, restaurantes y supermercados pongan precios razonables es imposible. Por eso, lo que les estamos pidiendo esta vez es que no estafen a los argentinos, y en lugar de eso solamente les roben un poquito”. “Los empresarios tienen derecho a aprovecharse del esnobismo gigantesco de los argentinos que prefieren ir a Punta del Este a que los roben con tal de no mezclarse con el populacho de Mar del Plata, pero todo tiene un límite”.