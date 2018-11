El semanario Búsqueda publicó ayer que la lista 711, el sector del ex vicepresidente Raúl Sendic, tiene en su poder información que podría perjudicar seriamente la imagen de los precandidatos frentistas Mario Bergara y Daniel Martínez. Un dirigente del Frente Amplio reconoció que en la interna de la fuerza política “se vienen escuchando desde hace meses rumores de que la 711 tiene información que podría ser una verdadera bomba. Una de las versiones que circulan es que Bergara y Martínez participaron en actividades del sector. Tampoco es que sea algo tan comprometedor, pero hoy en día, cualquier asociación con Raúl Sendic tiene un efecto tóxico bestial para un precandidato”. En declaraciones formuladas ayer a Montevideo Portal, Sendic aclaró de todos modos que no pensaba transformarse en un “extorsionador del Frente Amplio”. Una fuente de la 711 expresó: “Raúl no piensa utilizar esta información para arruinar la candidatura de nadie. Ojo, ganas no le faltan. Lo que pasa es que se le perdió la caja en la que tenía las pruebas”. La caja que extravió el ex vicepresidente también contendría su título de licenciado en Genética Humana y varios comprobantes de compras que hizo en el exterior con la tarjeta corporativa de ANCAP. “Raúl es una figura política de primer nivel, pero es un poco distraído. Si no hubiera sido por eso, seguro que llegaba a la presidencia de la República”, declaró la fuente consultada.