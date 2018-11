El día de las elecciones presidenciales en Brasil, el líder del Partido de la Gente (PdlG), Edgardo Novick, publicó un aviso en el matutino El País en el que celebraba la derrota del Partido de los Trabajadores y le auguraba el mismo destino al Frente Amplio. El domingo, la lista 12000 del partido, liderada por Guillermo Facello y Gustavo Zubía, publicó también un aviso con el texto “Las encuestas mienten, que se van, se van”. Consultado sobre el tema, Novick argumentó: “No me acordaba que había una ley que prohibía hacer publicidad electoral antes de cierto momento. Es que tengo muy mala memoria para cuestiones electorales. Ni me acuerdo de qué voté en el plebiscito de 1980, y eso que no fue hace tanto”. Zubía, mientras tanto, explicó que no estaba en conocimiento de que el aviso se publicaría. De todas maneras, consideró que “aún si hubo un caso de violación de la ley electoral, no es motivo para linchar a nadie. Debemos tener un enfoque más preventivo y compasivo, y menos represivo, para los delincuentes que violan leyes electorales. La mano dura no sirve para nada”. El ex fiscal adelantó que encabezará una campaña llamada “Ningún pibe nace sin capacidad para respetar el ordenamiento legal vigente”. Es que, en su opinión, “quien viola leyes electorales también es una víctima. Es víctima de su contexto, de sus circunstancias personales, de una sociedad con determinados valores. Si no ponemos también esos factores en la balanza, jamás vamos a encontrar una solución justa al problema”.