La comisión normalizadora designada por la FIFA para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) continúa trabajando a contrarreloj en el nuevo estatuto, que deberá estar aprobado antes de fin de año. Si esto no ocurre, la AUF será suspendida de todos sus derechos. “Sería algo grave, pero no tanto, no hay que magnificar las cosas. A nivel de selecciones sí sería muy malo, pero a nivel de clubes no, porque en los hechos, los clubes uruguayos casi no participan en los torneos internacionales. Solamente cumplen con el trámite de presentarse a la primera fase o las clasificatorias y quedar afuera”, declaró el presidente de un club de Primera División. Varios dirigentes consideran que la suspensión sería un duro golpe para el fútbol uruguayo, pero también una oportunidad. Otro dirigente de un club local declaró: “Es cierto, sería bastante penoso que nos quedemos afuera del Mundial de Qatar de 2022 antes de que empiecen las eliminatorias. Pero desde hace muchos años venimos trabajando para que Óscar Tabárez no clasifique al Mundial, y el tipo se empeña en hacerlo. Hay que parar con esto de alguna manera, porque está en juego la identidad de nuestro fútbol. La única manera de asegurarnos de que empecemos a quedar afuera de nuevo en forma periódica, como ha sido tradicionalmente, es no permitir que Uruguay juegue la eliminatoria. Y la suspensión nos garantiza eso”.