La cartelera gastronómica y un documental sobre un supermercado cooperativo

Noches estrelladas

Cuatro días de cenas programadas, con menú especialmente diseñado en cada sitio y a un precio fijado en 900 pesos (entrada, plato principal, postre, bebida y cubierto incluido) intentará llevar la atención de los comensales al casco antiguo. Esa es la consigna que mueve a 15 de los mejores restaurantes de la zona a participar en Ciudad Vieja cocina bajo las estrellas desde mañana hasta el sábado inclusive. Lo interesante es que muchos de ellos suelen funcionar sólo al mediodía, y para este evento programan en algunos casos hasta dos turnos de cena. Participan El Palenque, Toledo, La Petite Cuisine, Estrecho, Lucca, La Pasionaria, La Obrería, Es Mercat, La Fonda, Siracusa, Álvarez, Úrbani, Santé, Ariceta Bistró y Arariyo. La iniciativa, igual que la feria Ciudad Vieja cocina, que se realiza en la plaza Zabala en octubre, busca dar a conocer el crecimiento y la diversidad gastronómica del barrio. A diferencia de la feria, la propuesta se vivirá ahora en cada local, donde se podrá elegir entre las opciones de cada paso. Cada restaurante está posteando su propuesta en sus respectivas redes sociales (se centraliza en facebook.com/ciudadviejacocina); también se puede consultar vía correo electrónico a ciudadviejacocina@gmail.com.

After office de juegos

Esta noche Cueque arranca con la primera de cuatro fechas de sus “encuentros jugados”. A las 20.00, esta vez la propuesta de juegos de caja “de todas partes del mundo –nuevos, viejos, diferentes, raros, divertidos–” tomará The Black House (Río Negro 1254). “¿Ya no saben de qué charlar? ¿Se viene la despedida de año y quieren hacer algo diferente? ¿Tienen ganas de salir a hacer algo diferente?”, preguntan las animadoras de Cueque, que se encargan de ofrecer opciones y de explicar las reglas. No cobran entrada, pero al final pasan un sobre para colaborar a voluntad y que así sigan con la propuesta. La dinámica no impone límites: se puede ir solo, en pareja o con 20 personas más, aunque si son más de diez lo mejor es reservar lugar escribiendo a cueque.encuentrosjugados@gmail.com.

Cena india

Una despedida del año distinta vivirán quienes se apunten a la cena Sabores de la India que propone para hoy el centro de yoga Alma Libre (Maggiolo 542). A un costo total de 700 pesos, servirán palak paneer (espinaca y ricota), mattar paneer (tomates, arvejas y ricota), dhal (curry de lentejas), chapatis, arroz aromatizado con frutos secos y chutney de frutas, frutillas y duraznos especiados con cardamomo, canela y chile. Para reservar: 27168515 y 099983567.

Mercado del Centro

Los espacios cerrados con plaza de comidas parecen multiplicarse. Uno de los más recientes es Mercado del Centro, ubicado en Yi 1369, esquina 18 de Julio, con un horario de atención extenso: todos los días de 10.00 a 1.00. Se anuncian foodtrucks y nueve locales donde se ofrecerán chivitos, hamburguesas, pizzas, parrilla, sushi, crêpes, wraps, comida mexicana, tapas, cervezas artesanales y vinos.

Cenas a puertas cerradas

Irene Schreiber, chef venezolana que se hizo un nombre localmente con su ciclo itinerante La Montevideo Mealsurfing, suele recibir pedidos para cocinar platos típicos de su país. Este viernes les dará el gusto a esos seguidores y preparará una cena a puertas cerradas junto con su célebre compatriota María Gracia Sosa Quevedo, ganadora del segundo concurso MasterChef Uruguay.

Harán un menú de cuatro pasos de “comida tropical, sabores nuevos para el sur, locación de ensueño, música en vivo, vino y, como siempre, compartir con gente hermosa”. Reciben reservas al 097492836.

Súper cooperativo

Mañana a las 19.00 en la pantalla del Impo, que se ve desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, se proyectará Food Coop, la película sobre “la experiencia social más interesante de Estados Unidos que inspira la práctica del consumo cooperativo en el mundo”. La actividad es una iniciativa del Instituto Nacional del Cooperativismo y de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Se trata de un documental francés de Tom Boothe, producido por Lardux Films, que retrata la historia del Park Slope Food Coop, un supermercado cooperativo fundado en Brooklyn, Nueva York, en 1973 y que actualmente tiene más de 17.000 socios. El evento se da al cierre de las actividades por Montevideo, capital del cooperativismo.

Feria migrante

La primera edición de Ciudad Vieja sin fronteras convocó 14.000 personas. Este viernes, de 17.00 a 23.00, se reeditará, con entrada libre, en el marco de Museos en la Noche. El Museo de las Migraciones (Bartolomé Mitre 1550) albergará una feria gastronómica de emprendedores migrantes originarios de Alemania, Venezuela, Colombia, Brasil, Turquía, India, Perú, Chile, Túnez y Siria; además, habrá una feria informativa de interés para personas migrantes, cocina en vivo con invitados, talleres de creación artística y espectáculos.

Masterchefs en Atlántida

El viernes el restaurante y posada Santoral (Rambla Mansa esquina República Argentina), de Atlántida, recibe a tres participantes del reality MasterChef: la locataria Mari, la montevideana Caro y Carlos, de Maldonado, el flamante ganador. Este trío mediático elaborará un menú de tres pasos compuesto por una entrada de pulpo a las brasas con mousseline, criollita, berro y mizuna, pie de cordero al curry en cocción lenta, como principal, y de postre, una sopa fría de ananá y mousse de limón, con lascas de coco, cítricos, aceite de oliva con lavanda y bizcocho de especias. Cuesta 1.350 pesos, incluyendo cubierto, vino Bracco Bosca y bebidas sin alcohol. Para anotarse: contacto@santoral.com.uy o 091971021 o 43723200.