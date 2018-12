Aerolíneas Argentinas puso dos vuelos chárter a Madrid para que los hinchas de Boca Juniors y de River Plate asistan a la final de la Copa Libertadores de América que se jugará el domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde la Policía madrileña confían en que el espectáculo se desarrollará “sin mayores incidentes”, ya que “difícilmente alguno de los pobres que suelen provocar desmanes tenga dinero para pagarse un boleto de avión”. “Fue un acierto no demorar mucho en fijar la nueva fecha de la final, así no les daba la oportunidad de meterse a trabajar en un buque pesquero que les permitiera viajar a Europa”, declaró un vocero de las fuerzas del orden. En el gobierno uruguayo seguirán la final del domingo “con mucha atención”, ya que se está manejando la posibilidad de armar una candidatura conjunta con Paraguay y España para organizar el Mundial de 2030. “Cuando se armó todo el relajo con la final en el Monumental de Núñez nos pareció que lo de organizar un evento tan grande con Argentina iba a ser complicado. Pero si España demuestra que puede ocupar el lugar de Argentina en la candidatura, que es el de país grande y conocido, a lo mejor el proyecto se puede mantener”, declaró un integrante del Poder Ejecutivo. Si bien una candidatura conjunta que incluya a Argentina no está completamente descartada, en el gobierno consideran que “aún si se arregla el fútbol, todavía quedan todos los problemas de protocolo que se dieron durante el G20, que asustan a cualquiera”.