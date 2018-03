Comienza la China Cup

Hoy, a las 8.35 de nuestros relojes, con el partido entre los locales, China, y Gales arrancará el cuadrangular que tendrá, mañana, a la selección uruguaya en la cancha. La China Cup quedó en el marco de una nueva fecha FIFA en la que juegan muchas de las selecciones que ya piensan en Rusia 2018.

Ayer Uruguay entrenó por primera vez con equipo completo en Nanning, ciudad donde se jugará el minitorneo. Los últimos en arribar fueron el arquero Martín Silva, el lateral Guillermo Varela y los volantes Nahitan Nández y Cristian Cebolla Rodríguez. Dirigidos por Óscar Washington Tabárez y compañía, la selección hizo ejercicios físicos y fútbol en espacio reducido. La primera parte del entrenamiento fue en uno de los gimnasios del Wanda Mall –ubicado al lado del hotel en el que concentra la selección–, mientras que el fútbol en espacios reducidos se hizo en una de las canchas anexas al estadio donde se disputará la copa, el Guangxi Sports Center. Hoy en la tarde de Nanning –madrugada en nuestro país– la celeste hará su último movimiento previo al debut.

Uruguay debutará mañana con República Checa también a las 8.35. Ya sabrá el ganador del juego de hoy, por lo que también conocerá con qué equipo se enfrentará cuando termine la China Cup. Si gana mañana, Uruguay irá a la final el lunes a las 8.35. Si pierde, le tocará jugar a las 4.35 –hora uruguaya en ambos casos–.

Recién hoy se podrá conocer algo del equipo y del sistema de juego que tiene en mente el Maestro Tabárez. Por los antecedentes, es probable que la zona defensiva sea dicha casi de memoria, con la duda de si en el lateral derecho es tará Maximiliano Pereira o Guillermo Varela. El resto sería Fernando Muslera al arco, Gastón Silva por la izquierda, José María Giménez y Diego Godín como centrales. En el ataque, salvo que Tabárez quiera probar alguna cosa distinta, a nadie le sorprendería que los delanteros sean Luis Suárez y Edinson Cavani. Tal vez la mayor incertidumbre sea la conformación del mediocampo. No estará por lesión Federico Valverde, uno de los fijos en los últimos partidos acompañando en la función de doble cinco a Matías Vecino. Habrá que ver si el Maestro decide colocar al de Inter de Milán solo en el centro de la cancha –como lo ha hecho alguna vez– o si opta por ponerle un compañero. Los candidatos, si nos guiamos por los antecedentes recientes, saldrán entre Cebolla Rodríguez, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur y Carlos Pato Sánchez. Tal vez porque sea la primera vez que es citado, Lucas Torreira parte con menos chances que el resto para entrar en el once titular. O no, porque esa misma causa puede activarle a Tabárez la necesidad de verlo en juego. En cualquiera de los casos, hay dos chances: el partido de mañana y el del lunes. A no impacientarse, que el camino es la recompensa.

Piccadilly Circus

Hoy y mañana hay fútbol por todos lados. Pelota al medio y se divide el mundo. A las 16.00 de hoy, sin ir más lejos, se enfrentarán dos selecciones mundialistas: Dinamarca y Panamá.

El fuerte será mañana. A las 13.00, en el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, la selección de Rusia recibirá a Brasil. Buen partido para ver a los rusos, quienes compartirán grupo con Uruguay. A las 16.45, en lo que aparenta ser un horario central para mirar fútbol, Argentina e Italia se enfrentarán en Inglaterra, pero además jugarán Alemania con España, Holanda con Inglaterra, Portugal con Egipto –otro de los que hay que ver, pensando en el grupo A del Mundial– y Polonia con Nigeria, entre otros. Arabia Saudita, el restante integrante de la serie celeste en Rusia, se las verá con Ucrania a las 15.30, en todos los casos hora uruguaya.