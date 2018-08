El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) presentará hoy el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. La ley data de 1974, es decir, plena dictadura militar, y si bien desde el Frente Amplio (FA) reconocen que el cambio “llevó más tiempo del que debería haber llevado”, también aseguran que “había que esperar a que Eleuterio Fernández Huidobro ya no estuviera al frente del MDN, porque si no, esto no salía”. Una de las novedades del proyecto es que obliga a los militares a denunciar cualquier violación a los derechos humanos que se produzca entre las filas. De todas maneras, desde el FA aclararon que este es uno de los tantos puntos que están “a estudio”. “Esto es un borrador. Ahora hay que discutirlo en la bancada y seguramente los sectores hagan sus aportes. En el Movimiento de Participación Popular [MPP], por ejemplo, queremos que la ley obligue a los efectivos a ocultar las violaciones a los derechos humanos. Si no, no la votamos”, aseguró una fuente del sector. En filas castrenses aún no se han pronunciado acerca del proyecto, pero la percepción generalizada es que lo mejor es que se apruebe en este período de gobierno. “No sé cuántos cambios se le podrán hacer a la ley, pero es mejor que se apruebe ahora con lo que haya, porque si no, en el próximo período a lo mejor los tupamaros sacan menos legisladores y vamos a tener una ley peor”, aseguró un oficial en actividad.