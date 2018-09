El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció ayer que no se presentará como candidato en las elecciones presidenciales del año que viene. Fuentes de Asamblea Uruguay (AU), el sector de Astori, explicaron que el ministro no había hecho aún el anuncio “porque quería evitarse el mal trago de tener que dar la cara para decir que abandonaba definitivamente sus pretensiones de ser presidente. Había considerado optar por una táctica indirecta: juntarse con José Mujica, confesarle que no se iba a presentar y a pedirle por favor que no divulgara la información, así Mujica la divulgaba cinco minutos después de que terminara la reunión, pero finalmente optó por dar la cara”. Como suele suceder cuando un posible candidato se baja de la carrera, ayer comenzaron las especulaciones sobre cuáles candidatos absorberían su caudal electoral. Pero en este caso, las especulaciones no involucraron a politólogos o encuestadores, sino a matemáticos. Un encargado de hacer sondeos para una empresa encuestadora explicó: “La intención de voto de Danilo anda alrededor de 0%, así que hacer el cálculo de cómo se dividiría excede nuestros conocimientos matemáticos”. El especialista desarrolló: “En principio podríamos considerar que el resultado de dividir cero entre cero es infinito, por lo que estaríamos ante una paradoja similar a la de José Mujica, que tiene 24% de intención de voto pero no es candidato. ¿Su intención de voto es de 24% o de 0%? No son cálculos sencillos”.