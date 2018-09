La obligatoriedad del etiquetado de alimentos que contienen altos niveles de grasas, sodio y azúcares sigue sin convencer a los empresarios. “Nos están pidiendo que seamos honestos con el producto que vendemos, algo que claramente atenta contra las bases mismas del capitalismo. Este proyecto es más subversivo que la Revolución cubana”, declaró un industrial del ramo. De todas maneras, en las últimas semanas las quejas de los empresarios no se centraron tanto en las etiquetas que indican la composición de los alimentos. “Si bien estamos en contra del etiquetado sobre ingredientes, nos preocupa más el etiquetado de los precios. Si se mantiene la costumbre de colocar en el envase del producto o en la góndola una etiqueta con el precio escandaloso que tiene el consumo tarde o temprano va a disminuir”, declaró el empresario. “A esta altura prefiero que la etiqueta diga ‘Este alimento es un veneno que nadie debería siquiera acercarse a la boca’, a una que evidencie que está 300% más caro que el mes pasado”. Pero los empresarios no tienen demasiadas expectativas de que el gobierno apoye su pedido. “Con lo poco que entiende esta gente de negocios, no sólno van a querer prohibir las etiquetas con el precio sino que seguro que además van a pedir que les pongan una etiqueta que diga ‘Atención, el consumo de este producto es perjudicial para sus finanzas personales’”, declaró otro industrial.