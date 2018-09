El presidente Tabaré Vázquez fue distinguido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como Héroe de la Salud Pública de las Américas, “por su liderazgo en prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, así como por sus acciones decisivas en materia de control de tabaco”. Fuentes del organismo reconocieron que a la hora de elegir a Vázquez se tomó en cuenta también “sus importantes aportes en la lucha contra el insomnio, fundamentalmente a través de su método para dormir personas mediante discursos televisados”. Al recibir la distinción, Vázquez pronunció un emotivo discurso, en el que dijo estar “profundamente agradecido” con la profesión médica. “Esta maravillosa actividad no sólo nos sirvió para ayudar a muchísima gente, sino que además nos permitió desarrollar nuestro hobby de ser presidente de la República, no una sino dos veces. De no haber sido por los momentos de esparcimiento que nos brindó está actividad, quizás no nos hubiera ido tan bien en la medicina”. Algunos de los asistentes a la ceremonia reconocieron estar “gratamente sorprendidos” e “impresionados” por la carrera de Vázquez como médico. “Es increíble que una persona con un trastorno de personalidad múltiple, que lo acompaña incluso a la hora de subir a un estrado, haya logrado desarrollar una vida normal y una carrera con tantos logros. Ojalá que sirva como ejemplo para las personas que sufren esta patología”, declaró un funcionario de la OPS.