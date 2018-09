Game of Thrones se convirtió en la gran ganadora de la entrega de los premios Emmy a la televisión estadounidense, que se llevó a cabo el domingo de noche. Entre otros premios obtuvo el de mejor serie dramática, algo que generó cierta controversia entre la prensa especializada. “Está claro que GOT es un gran programa televisivo, pero con la cantidad de personajes que son eliminados en cada capítulo, debería competir en la categoría de reality show”, escribió un columnista de la revista Variety.

Según algunas encuestas, la mayoría de los espectadores de la ceremonia consideraron que las nueve estatuillas que ganó en total la serie estrella de HBO fueron “justas”. De todas maneras, también hubo una gran mayoría que reconoció no entender qué premios ganó la serie ni por qué. “Vi una cantidad de gente subiendo a recibir premios, y eso me gustó mucho porque amo la serie, pero estaba un poco perdido. En la inmensa mayoría de los casos no tenía ni la más mínima idea de quiénes eran esas personas o tenía la impresión de haberlas visto en algún momento pero no terminaba de recordar quiénes eran”, escribió un telespectador en Twitter. “Celebré que les dieran premios, pero no tenía nada claro cuál era el motivo por el que se los estaban dando. Pensé que si seguía viendo, en algún momento me iba a enterar, pero terminó la entrega y yo seguía sin entender nada”, publicó otro usuario de la red social.