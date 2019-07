Apuntes de campaña del 12 de julio: Cuentas pendientes que reaparecen en los partidos

(Hoy es 12 de julio. Faltan 107 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

A todos los partidos les gusta mostrar una imagen de unidad fraterna, pero en la vida política quedan a menudo cuentas pendientes, y no siempre se olvidan.

Uno de los casos más notorios es el de los duros cuestionamientos a Juan Sartori durante la campaña para las internas del Partido Nacional (PN). Tras las acusaciones públicas sobre el intento de usar el portal Ecos, propiedad del empresario, para difamar a Luis Lacalle Pou, el Directorio nacionalista consideró la posibilidad de añadirlas a la denuncia que ya presentó sobre “campaña sucia”, pero antes de que se resolviera al respecto, el fiscal de Corte decidió, de oficio, ponerlas en conocimiento del organismo que dirige.

En el Partido Colorado (PC) también se cuecen habas, y cuando surgieron dudas sobre la constitucionalidad de que Robert Silva sea candidato a la vicepresidencia, Edgardo Martínez Zimarioff, ex precandidato en las internas de ese partido y ex ministro de la Corte Electoral, salió a opinar que la postulación de Silva no es viable. El PC presenta hoy una consulta formal a ese organismo, y no sólo espera que la respuesta sea que Silva puede ser candidato, sino también que llegue pronto. También en el PC, el senador Pedro Bordaberry insiste en que su par Daniel Bianchi debe ser expulsado de la Cámara alta, por su inconducta al chocar tres autos en Punta del Este cuando manejaba en estado de ebriedad. Bianchi fue elegido senador por el PC, pero después de asumir se pasó al Partido de la Gente (PG), que a su vez lo expulsó con celeridad después de aquel siniestro de tránsito.

Los colorados y los nacionalistas tienen varias cuentas pendientes con el líder del PG, Edgardo Novick, porque el pase postelectoral de Bianchi no fue el único. Eso explica que haya sido recibida con frialdad la idea de utilizar el lema del PG para una alianza electoral montevideana en las elecciones departamentales del año que viene, dado que es inviable emplear de nuevo el Partido de la Concertación.

En el Frente Amplio, la ex precandidata Carolina Cosse reitera que se propone trabajar para un triunfo las elecciones nacionales y dejar atrás el proceso que la dejó fuera de la fórmula oficialista, pero asegura que “la gente está con bronca, no entiende o tiene desazón” debido a ese proceso.

Para quienes se oponen a la instalación de una segunda planta de la empresa finlandesa UPM, la actuación del gobierno frenteamplista al respecto es una gran cuenta pendiente que afecta de modo gravísimo el futuro de nuestro país. Con la intención de mantener ese tema en la agenda durante estos meses de campaña, el Movimiento por un Uruguay Sustentable organizó una mesa redonda sobre los eventuales impactos de esa planta. No asistieron representantes del FA, y los de otros nueve partidos presentes plantearon importantes cuestionamientos al proyecto, aunque también hay que decir que muchas de sus fuerzas políticas no han actuado como si compartieran esos cuestionamientos.

Hasta el lunes.