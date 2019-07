Apuntes de campaña del 23 de julio: Período de pases entre sectores y partidos

(Hoy es 23 de julio. Faltan 96 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Siguen los realineamientos con miras a las elecciones de octubre, con cambios de sector e incluso cambios de partido.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, es uno de los pocos gobernantes departamentales que fueron elegidos por Alianza Nacional (AN) y permanecen en ese sector, liderado por Jorge Larrañaga. Sin embargo, y al igual que otras figuras de AN, Moreira está considerando su futuro político a la luz del desempeño de Larrañaga en las internas del Partido Nacional (PN), y maneja la posibilidad de pasar a Todos, de Luis Lacalle Pou. También está pensando si sigue en AN la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, que estuvo en el sector, se alejó de él y luego regresó. La diferencia es que Peña siente la tentación de pasar a Todo por el Pueblo, el sector de Juan Sartori, y esto le molesta a Larrañaga muchísimo más. Él y el diputado Pablo Abdala volvieron a quejarse públicamente de la manera en que hace política el empresario, los sartoristas respondieron, y tomó cartas en el asunto Beatriz Argimón, que aún preside el Honorable Directorio del PN, en unos días será proclamada candidata a la vicepresidencia de la República, y ya polemiza con su par del FA, Graciela Villar.

Jorge Azar Gómez, que había relanzado en abril la histórica lista pachequista 123, para apoyar la precandidatura de Julio María Sanguinetti en las internas del Partido Colorado (PC), obtuvo una magra votación y ahora decidió integrarse a Cabildo Abierto, que postula a Guido Manini Ríos. Azar está convencido, según dijo, de que Uruguay necesita “una persona que el primero de marzo ejecute”, y de que esa persona es Manini, en quien percibe el “espíritu” pachequista, por “la firmeza, la energía y la coherencia de su pensamiento”.

En la dirección contraria podría ir el diputado Fernando Amado, que recibirá hoy un “planteo político electoral formal” del candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez. Amado dejó el PC en setiembre del año pasado, y luego participó, con su sector Unión de Izquierda Republicana, en el breve y fallido intento de formar la coalición La Alternativa, junto con el Partido Independiente, los ex frenteamplistas de Navegantes y los ex colorados de Avanza País.

Por otra parte, Martínez comienza a definir quienes serán los portavoces de su campaña en distintas áreas programáticas, y entre ellos estará Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior. Leal, que encabezó durante dos décadas la organización no gubernamental El Abrojo, ha ganado últimamente notoriedad por su protagonismo en la intervención estatal en Los Palomares (Casavalle), y durante la campaña para las internas varios precandidatos elogiaron su enfoque de los temas de seguridad y convivencia, que tendrá a su cargo en el equipo de Martínez. Ambos movimientos del candidato, además de darle protagonismo noticioso, pueden contribuir a mejorar su imagen entre los votantes aún indecisos.

Hasta mañana.