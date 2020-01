Mides: La letra de la ley no especifica que habrá Programas de Atención a la Emergencia Social

El proyecto mantiene las funciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de asesorar al Poder Ejecutivo y proponer políticas nacionales en las materias de su competencia, pero desaparece la función de “implementar, ejecutar y coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de necesidades básicas a quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza”, que aparecía en la ley original.

Consultado por la diaria, Nicolás Martinelli, futuro director general de Secretaría del Mides, afirmó: “Ya lo hemos dicho hasta el cansancio: nosotros no vamos a sacar ningún programa, vamos a evaluar los que hay y, eventualmente, si hay programas que no están dando los resultados que tienen que dar, se modificarán, o se les dará más fuerza, o se verá la razón por la que no están funcionando. Pero lo primero que hay que hacer es evaluar, y hoy hay muchos programas que no tienen la evaluación correcta”.

El articulado habilita al Mides a “suscribir contratos, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas, con definición clara de los objetivos a lograr, forma de evaluación y monitoreo de resultados para asegurar la presencia y proximidad de los programas en el territorio”.