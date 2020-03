Cecilia Paz, profesora de Artigas, es una de los 50 nominados al Global Teacher Prize

Cecilia Paz, la profesora de Idioma Español que ganó en 2019 el premio ReachingU al docente uruguayo del año, fue uno de los 50 docentes de todo el mundo nominados al premio Global Teacher Prize, que otorga la Fundación Varkey. El premio, de un millón de dólares, se definirá en octubre de 2020 en una ceremonia en Londres.

Paz fue seleccionada entre más de 12.000 postulaciones de profesores y maestros de más de 140 países. La Fundación ReachingU, de Uruguay, la premió por el desarrollo de Pintagüita, un proyecto que apuntaba a investigar cómo solucionar la falta de agua potable en Pintadito, el pueblo artiguense donde trabaja. “El proyecto surge de un planteo que les hice a los gurises sobre qué problemas hay acá en el barrio y ver de qué manera podemos solucionarlos”, explicó la docente en 2019.

El proyecto tuvo una parte importante de investigación: los estudiantes buscaron entrevistas a referentes locales sobre la problemática, trabajaron con datos sobre saneamiento y acceso al agua potable en Uruguay y leyeron la Constitución y la Ley de Política Nacional de Aguas. Además de trabajar con la escritura para el desarrollo y la fundamentación del proyecto, se integraron a Pintagüita los profesores de Biología, de Educación Social y Cívica y de Geografía. Para poder trabajar tuvieron que hacer un plano de una zona alta de Pintadito que no está contemplada en los mapas oficiales. Además, los estudiantes construyeron dispositivos para utilizar agua de la lluvia y estudiaron el proceso, que requiere potabilización.

Por medio de los clubes de ciencia, Paz conoció la metodología de aprendizaje basado en proyectos: “Es una forma de promover el sentido crítico, reflexivo, al alumno que se involucra, que investiga, que es curioso, que tiene que salir a buscar respuestas que no son googleables, porque resolver un problema de la comunidad no es algo que puedas buscar en internet: tenés que conversar con los vecinos, autoridades, y eso no tiene precio”, dijo.