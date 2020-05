“Esta marcha será algo especial, pues no viviremos eso tan importante e insustituible de una marcha real, donde sentimos el abrazo cálido y colectivo que año a año, con diferentes creencias, generaciones y banderas, nos hermana en el mismo propósito: nunca más dictadura ni terrorismo de Estado”. Así empezó el video de la 25ª edición de la Marcha del Silencio, que por la emergencia sanitaria que el país sufre tuvo que ser virtual y casero.

En el video, difundido por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, por redes, TNU, TV Ciudad y diversas radios –pero no por cadena nacional, ya que fue negada por el gobierno–, a las 19.00 de este miércoles se vieron las fotos y los nombres de las 197 personas detenidas desaparecidas, y quienes se sintieron hermanados por la causa, desde sus casas, gritaron “presente” luego de cada nombre, y esa palabra también se vio en balconeras, carteles, pintadas, etcétera, donde tampoco faltó la proclama de este año: “Son memoria. Son presente ¿Dónde están?”.

Horas antes, en el Palacio Legislativo, se llevó a cabo un homenaje al nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y al frenteamplista –antes colorado– Zelmar Michelini, que supieron pisar esa casa como legisladores y fueron asesinados el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires, junto con los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Por eso la Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo.

Santiago Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz, y el ex senador Rafael Michelini, hijo de Zelmar, estuvieron en el homenaje. “Hace poco se levantaron voces para pedir piedad. Nosotros queremos tener piedad, pero tiene que venir de la mano del otro lado. Yo tuve el ‘privilegio’ –miren lo que les voy a decir– de poder enterrar a mi padre. Otros no”, dijo Rafael Michelini, y sostuvo que “hay información real para avanzar sobre el tema de los desaparecidos” y que “tiene que haber justicia”, ya que “sin justicia, no hay paz”.

Intervención organizada por la cooperativa de viviendas Covipostal, en Avenida Italia. Foto: Mariana Greif.

Diputados

La Cámara de Representantes realizó una sesión extraordinaria para conmemorar la Marcha del Silencio. Entre todas las intervenciones se destacó la de la diputada del Frente Amplio Verónica Mato, hija del militante comunista Miguel Mato, desaparecido por la dictadura en 1982. “Esos nombres, esas fotos, ausentes, se resignifican porque son los hijos, los padres de personas que conozco, con las que he compartido momentos, con las que he crecido, personas que están hermanadas conmigo, a las que no les tengo que explicar este vacío que me acompaña, huella mnémica que nació la primera vez que vi a mi madre y a mi abuela llevando una foto de mi padre. ¿Dónde están?”, dijo la diputada.

Señaló que esa pregunta nos viene acompañando como sociedad hasta hoy, y que el silencio que simboliza cada marcha del 20 de mayo ayer hizo “el vacío más conmovedor”. Agregó que ese silencio se acompaña con el “silencio de los que saben la verdad y la ocultan, o, lo que es peor, mienten”.

“Es un crimen que no prescribe, que sabe de impunidad pero no la merece, porque en este mismo suelo, y deshonrando las palabras de Artigas, efectivos militares, representando al Estado, secuestraron, torturaron, asesinaron y finalmente, para terminar con la atrocidad de su delito, enterraron los cuerpos y los cubrieron de cal, para carcomer su carne. Y hoy, en esta misma casa, atrapados por una ley de urgente consideración que retuerce el cuello de nuestro pueblo como una serpiente, debemos escuchar palabras que enlutan los cortos pasos que ha dado la Justicia”, finalizó Mato.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano recordó el final del legendario discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la noche del golpe de Estado de 1973, en la última sesión del Senado: “Me permitirán que antes de retirarme de sala arroje a los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional!”. Viviano subrayó que eso sintetizó “el aporte” de su partido a la lucha, y es algo que los obliga y compromete con la causa de una manera “muy firme y contundente”. “No nos sentimos ausentes de la proclama de búsqueda de verdad y justicia, aunque nos hayan querido empujar de ese lugar”, finalizó.

“Pese a que se han hecho esfuerzos en la búsqueda de la verdad, todos somos conscientes de que no se ha avanzado todo lo que hubiéramos deseado”, dijo en su intervención el representante colorado Felipe Schipani, y mencionó al ex presidente Jorge Batlle, “que a través del trabajo de la Comisión para la Paz empezó a echar luz sobre estos hechos”. “Han pasado 35 años de democracia ininterrumpida, el mayor período democrático de nuestra historia, y la causa de las madres y los familiares es, sin duda, una de las cuentas pendientes de nuestra democracia”, sostuvo.

“La verdad termina haciéndose camino”

Tras una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Matilde Rodríguez Larreta, aseguró que el mandatario quiso “hacerse presente en una fecha tan importante” como lo es el 20 de mayo.

Rodríguez Larreta –viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz– sostuvo que la secretaría está redoblando su compromiso con la paz, “que emana del más estricto cumplimiento de los derechos humanos”. Además, señaló que continuará colaborando y enriqueciendo “la memoria del pueblo uruguayo”. “Redoblamos nuestro compromiso para que no vuelvan a suceder estos episodios”, sentenció.

En cuanto a la búsqueda de restos de desaparecidos en los batallones, dijo que no hay novedades, pero que tienen “la esperanza de que esto tenga un buen resultado para los que buscan a sus seres queridos”. También se refirió a los militares: sostuvo que se mantienen los vínculos abiertos para que digan la verdad sobre el destino de los desaparecidos, pero no pueden “forzar esas declaraciones”. “La meta es la verdad”, enfatizó. “Todavía hay gente que denuncia y pide información; la verdad termina haciéndose camino sola, va surgiendo. El trabajo por los derechos humanos es permanente”, dijo.

Mensaje del PIT-CNT

Sede de la central sindical de la calle Jackson, el 20 de mayo. Foto: Federico Gutiérrez.

En el marco de la Marcha del Silencio, en la mañana de este miércoles el PIT-CNT dio una rueda de prensa acorde a estos tiempos: virtual y sin público, en la sede de la central sindical. Los lugares en las sillas fueron ocupados por las imágenes de las fotos de los 197 desaparecidos, abrazadas por distintas personalidades de la sociedad uruguaya, que son parte de la campaña Imágenes del Silencio.

En el escenario, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y la secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre, dieron el mensaje de la central sindical. El primero en hablar fue Pereira, quien se refirió a la campaña Imágenes del Silencio y aseguró que la pegatina que se hizo para difundir fue “conmovedora” y poco tradicional, porque se hizo con muchas personas de la cultura, periodistas y fotógrafos.

Por su parte, Aguirre dijo que en un nuevo 20 de mayo los condenados por violaciones a los derechos humanos siguen gozando de prisiones privilegiadas, y desde el Parlamento se defiende a los terroristas de Estado y se ataca al sistema judicial. “Hay decenas de denuncias de crímenes de lesa humanidad que no se han esclarecido”, señaló. “En este Uruguay y en estos tiempos difíciles que se avecinan hay mucho por hacer; continuemos haciéndolo este 20 de mayo, estando presentes en todas y cada una de las iniciativas. No bajaremos los brazos hasta que los culpables paguen por sus delios”, finalizó.

Antes de que hicieran uso de la palabra, en una pantalla gigante se proyectó un video en el que se mostraron imágenes de marchas anteriores, acompañadas de distintos mensajes, entre ellos: “Seguiremos haciendo el esfuerzo para que todas las conductas terroristas reciban el justo castigo que se merecen [...] Decimos memoria, verdad, justicia, y nunca más terrorismo de Estado”.