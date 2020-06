En la tarde de este martes, las autoridades del Consejo Directivo del Pocitos Day School les comunicaron a los funcionarios, en una reunión virtual, que el colegio cerraría sus puertas a partir de este viernes 26. En una carta enviada a los funcionarios, el consejo directivo señala que si bien la institución “ha atravesado momentos difíciles en las distintas administraciones”, la emergencia sanitaria afectó los ingresos, ya que varias familias “han quedado imposibilitadas de pagar las cuotas mensuales”. “Ya en el mes de junio se hace notorio la imposibilidad de continuar con todo el equipo trabajando ante la falta de ingresos mínimos que sostengan la institución”, señala la nota, en la que se adelanta que se están haciendo gestiones con otra institución educativa para que los estudiantes puedan terminar el año lectivo, y para que también se haga un “llamado para cubrir cargos docentes y administrativos en caso de que la señalada migración de alumnos ocurra”.

Según explicó a la diaria Pablo Abisab, secretario de Asuntos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), el colegio tenía “problemas económicos y financieros desde principios de 2019”, y el sindicato venía en negociaciones tripartitas desde entonces debido a atrasos en los salarios.

“Ofrecimos en la negociación formar una especie de comisión de seguimiento para estar informados, pensando en que el colegio pudiera seguir funcionando, para mantener los puestos de trabajo, pero la empresa no pudo demostrar cuáles eran sus dificultades, había cuestiones administrativas que llegaron a reconocer que no tenían en orden”, mencionó. En setiembre se acordó que los sueldos se empezarían a cobrar entre el 10 y 12 de cada mes. A fin de año la empresa anunció que no podría pagar los salarios vacaciones, y finalmente se acordó pagarlos en cuatro cuotas durante 2020, y este año, a partir de la situación de emergencia sanitaria, se había acordado pagar los sueldos en tres cuotas a lo largo del mes.

La última propuesta del colegio consistió en una rebaja salarial de 25%, ante lo que los trabajadores solicitaron que se presentara la información contable, lo que la empresa no pudo aportar. “No pudimos establecer una negociación en la que lograr algún criterio; no queríamos que el colegio cerrara”, señaló el dirigente sindical.

“Sabemos que hay un problema estructural en la enseñanza privada: en determinado momento fue más fácil abrir un colegio que cualquier otra empresa, entonces el sistema está bastante tensionado, y cuando bajan las matrículas pasan estas cosas”, opinó Abisab, que consideró que la emergencia sanitaria “lo que hizo fue darle el golpe final, pero la gestión venía complicada desde hace un año y medio”.

Este viernes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde los trabajadores se enterarán si la empresa se presentará a concurso o liquidará las indemnizaciones por despido y los adeudos. Según informó Abisab, hasta el momento se le deben a los trabajadores dos terceras partes del sueldo de mayo y dos cuotas de los salarios vacacionales.