A lo largo de la última década se han popularizado las técnicas de gamificación o ludificación. Este concepto, originado en el área de los medios digitales y visto por primera vez sobre 2008, define la aplicación de técnicas o mecánicas de juego en contextos no jugables. El objetivo de esto es hacer que las personas desarrollen experiencias relacionadas con esos contextos y lograr que estén motivadas e implicadas con ellos. La motivación para estas tareas es la recompensa que obtenemos al final.

Desde el punto de vista del marketing, las marcas obtienen beneficios interesantes al aplicar estas técnicas con sus clientes. Incrementan la fidelidad y los sentimientos positivos hacia la marca, estimulan la competitividad y, sobre todo, generan gran cantidad de datos. Esto último se debe a que los clientes interactúan de forma intensa con estos “juegos”, que pueden ser útiles para identificar comportamientos o intereses de la audiencia objetivo.

No obstante, dado su gran poder de aceptación y captación, estas técnicas pueden aplicarse en otros ámbitos. Un ejemplo es el de la militancia social para propagar de forma efectiva y amigable un mensaje. En ese camino es que está disponible desde hace unos días el juego Insurgente. La idea está auspiciada por el Movimiento Urgente, un grupo de organizaciones que se unieron para articular de forma de visibilizar la problemática de la ley de urgente consideración (LUC).

Cucos SRL

El objetivo del juego es que el personaje principal, un gato turquesa con un pañuelo al cuello, llamado Idea Dinamita, recolecte la mayor cantidad de puños de colores. Según la descripción que surge de la tienda de aplicaciones de Google, los puños son el “símbolo de las conquistas que defendemos en las calles”. Existen tres formas de perder vidas en este juego: recolectando el personaje representativo de la LUC se pierde una, las imágenes de Guido Manini Ríos y Jorge Larrañaga hacen que se pierdan dos y la del presidente Luis Lacalle Pou resta tres vidas.

El desarrollo del concepto estuvo a cargo del estudio To The Moon y contó con el apoyo de la plataforma Mediactivismo. Como antecedente, los integrantes de To The Moon señalan el desarrollo, el año pasado, durante el Mes de la Diversidad, del juego Ama sin miedo.

La aplicación se encuentra disponible para dispositivos Android en la tienda de Google y tiene licencia Creative Commons BY-SA. Esto significa que puede ser modificado, incluso para fines comerciales, siempre y cuando se cite al autor y el producto resultante también esté licenciado de la misma manera. El juego será liberado en GitHub con licencia GPL en breve, según los desarrolladores.

Para estar al tanto de novedades de esta aplicación y del Movimiento Urgente recomendamos seguir a este último en sus redes sociales, donde tiene presencia en Facebook, Twitter e Instagram.