Las autoridades del puerto de Beirut señalan que habían advertido acerca de la presencia, desde hacía seis años, del peligroso material que explotó el martes y causó la muerte a cerca de 140 personas y heridas a más de 5.000 según el conteo oficial, que sigue en aumento. No es novedad que más vale prevenir, pero muchos se acuerdan del refrán cuando el daño ya está hecho.

Con intenciones preventivas, la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura hizo ayer, en la media hora previa de la sesión de su cámara, una exposición acerca de los dichos de Guido Manini Ríos en el mismo espacio el día anterior. Manini había insistido con su prédica sobre la “reinstalación” de la ley de caducidad y contra el cumplimiento de las normas de derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Della Ventura –sin nombrarlo, porque en la media hora previa no se permiten alusiones personales– fustigó su planteamiento, afirmando que es “terrible” escuchar “discursos nostálgicos de la dictadura”, y que ese “ataque a la Justicia” debe ser rechazado sin medias tintas por “el conjunto del sistema político”, atendiendo a que ya “sabemos qué sucedió” antes, “cuando las instituciones democráticas fueron cuestionadas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció también sobre el proyecto de Cabildo Abierto (CA), y advirtió que la restauración de la caducidad incumpliría el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obligó a Uruguay a adecuar su legislación interna para “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables” del terrorismo de Estado.

A todo esto, la Justicia sigue adelante con las actuaciones que tanto irritan a Manini, y ayer fue procesado con prisión el militar retirado Víctor Stocco, acusado por su responsabilidad en torturas a personas detenidas en el Batallón de Laguna del Sauce, donde desempeñó tareas de inteligencia de 1972 a 1976.

Mientras tanto, el conductor de CA participa en la campaña para las elecciones departamentales de setiembre, y asegura que en ellas se van a “establecer las bases” para que su partido sea “una opción real” en las nacionales de 2024.

No hubo, al parecer, acciones eficaces de prevención (en el debido ejercicio de las tareas de inteligencia) contra un grupo de jóvenes que, según testimonios publicados por el diario El País, han cometido desde el mes pasado varios actos de agresión y amenaza en la Ciudad Vieja, con bates de béisbol y un arma de fuego, contra cuidacoches y personas en situación de calle. Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo dijeron a la diaria que el tema no estaba siendo investigado porque no se habían presentado denuncias.

La violencia física y los cuestionamientos a las instituciones no son lo único que conviene prevenir para evitar daños mayores. Natalia Argenzio, integrante frenteamplista del directorio del INAU, expresó su preocupación por la perspectiva de recorte presupuestal para ese organismo, y señaló que esto puede comprometer “el futuro de las niñas y niños de este país”.

