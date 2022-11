El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, volvió a referirse este lunes a las críticas que ha recibido su administración por parte de legisladores de la coalición de gobierno y aseguró que “uno advierte que personas ven fantasmas donde no los hay. Los invito a que vengan a pasar un día conmigo y vean qué es lo que se resuelve en la Fiscalía de Corte, y ahí sí podrán decir con alguna razonabilidad si uno influye o no en el accionar de los fiscales, pero hemos respetado a rajatabla el trabajo de los fiscales”.

En diálogo con Nada que perder de M24, Gómez habló sobre la citación al Senado por parte de la legisladora Graciela Bianchi por el sumario al fiscal Raúl Iglesias, y dijo que fue un “honor inmerecido que me citaran” y que él fue “con mucho gusto” a brindar “las explicaciones que tenía que dar y estoy dispuesto a ir nuevamente, porque lo que me anima es la transparencia”.

Consultado sobre los cuestionamientos del senador Jorge Gandini, quien dijo que en la Fiscalía avanzaban más rápido en algunas investigaciones que en otras, como la del exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, Gómez opinó que son críticas “admisibles”: “Estamos en una sociedad democrática en la que cualquier persona, más un senador, puede señalar qué va más rápido o más lento”.

De todas formas, apuntó que en su opinión “no da para una crítica tan severa al funcionamiento de la Fiscalía, cuando al mismo tiempo una de las ventajas del nuevo Código del Proceso Penal es contar con un porcentaje de personas condenadas que no estén cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva muy superior a las que existía antes, de 30% a 80%”.

El magistrado contó que ser el fiscal de Corte subrogante desde octubre de 2021, tras la salida del exfiscal Jorge Díaz, “significa la culminación de una carrera, le guste o no le guste a determinada gente”, al mismo tiempo que significa que está cumpliendo con el mandato de la ley, ya que desde abril de 2021, aprobación del Parlamento mediante, es fiscal adjunto de Corte, y por lo tanto su cargo implica subrogar en caso de vacancia temporal o definitiva del fiscal de Corte.

“Obviamente, y los hechos son más indicativos que cualquier palabra, no tuve, ni tengo, ni deseo las mayorías necesarias para una designación definitiva como fiscal de Corte, pero eso no me quita para nada el apego a la institución, la defensa del Estado de derecho, el día a día intentar hacer las cosas con corrección. No hay nada más importante que contar con una institución como la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, ajena a compromisos políticos partidarios, sino de cara a la gente”, opinó.

Posibilidad de un triunvirato en Fiscalía: sería “nefasto”

Tal como lo ha dicho en otras oportunidades, Gómez rechazó la propuesta de pasar la dirección de la Fiscalía a un triunvirato y remarcó que por lo menos “llama la atención” que se proponga algo que “no está previsto en ninguna legislación en América Latina”.

De todas formas, remarcó que tanto como si el sistema político define un triunvirato como si define un nuevo fiscal de Corte, él no pondrá ninguna resistencia. “No pongo ninguna traba a soluciones que el sistema político entiende que sean las correctas”.

“Considero que el presidente de la República tiene que proponer a alguien de su confianza para trabajar en conjunto en pro de la Fiscalía y que esa persona sea aprobada por el Senado por tres quintos de votos”, detalló en referencia a un nuevo fiscal. Sobre la posibilidad de un triunvirato, marcó que sería “nefasto para la vida de la fiscalía”, y que traería una “politización de la Fiscalía innecesaria”.