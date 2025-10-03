El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció el pronóstico para este fin de semana, en el que se celebra el Día del Patrimonio.

Desde las 15.30 de este viernes, Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el noreste del país. También se podrán producir lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

El sábado continuará con temperaturas cálidas con máximas entre 26° y 30°C y mínimas de entre 11° y 15°C, y nubosidad abundante; se desarrolla una masa de aire húmeda e inestable, con posibilidad de lluvias aisladas en el noreste.

Para la noche del sábado y la madrugada del domingo se pronostica una desmejora en el litoral oeste y norte con tormentas puntualmente fuertes.

El instituto prevé el ingreso de un sistema frontal por el suroeste, desplazándose gradualmente hacia el noreste y afectando a todo el territorio, con el inicio de lluvias y tormentas que podrían ser fuertes en la madrugada del domingo. Hacia la tarde, el sistema frontal persistirá principalmente en el noreste y este (Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres). Para estos departamentos se esperan tormentas fuertes y precipitaciones abundantes.

En zonas de tormenta las rachas de viento podrán ser fuertes y muy fuertes, con intensa actividad eléctrica y posibilidad de granizo. Inumet recomienda atender los pronósticos publicados en la página web del organismo.