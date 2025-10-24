El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica para este viernes.

Desde las 8.15 rige, por un lado, una alerta naranja por tormentas fuertes para el litoral oeste del país, donde podría haber “lluvias copiosas en cortos períodos de tiempo, caída de granizo, actividad eléctrica intensa y fuertes rachas de viento”.

En la zona afectada se encuentran los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro y Salto, pero también alcanza Andresito en Flores y Baygorria y Feliciano en Durazno.

Por otro, desde la misma hora rige una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes que abarca principalmente a las localidades de Soriano, Tacuarembó, Durazno y Flores, pero también algunas zonas de Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera y Salto. En el mismo sentido que la alerta naranja, Inumet aseguró que se podría registrar “ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

Durante el día “se espera una desmejora en las condiciones del tiempo” por el ingreso de un frente cálido. Las zonas más afectadas serán el litoral oeste y el sur del río Negro; prevén que desde la noche y hasta la mañana de este sábado “los fenómenos incrementen su intensidad” en estas zonas.

