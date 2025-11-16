El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica para la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La primera advertencia corresponde a siete departamentos del litoral y del centro del territorio nacional: San José, Flores, Durazno, Colonia, Río Negro, Paysandú y Salto. Para esta zona, Inumet emitió una alerta naranja que rige desde la medianoche del sábado hasta las 3.00 del domingo por tormentas fuertes y puntualmente severas. La probabilidad supera el 75% y, según la advertencia, “podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.

La segunda advertencia, en tanto, abarca a otros nueve departamentos del sur, centro, este y norte del país: Montevideo, Canelones, Maldonado, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y Artigas. También con una probabilidad superior al 75%, la alerta naranja de Inumet para estos departamentos es por tormentas fuertes y puntualmente severas. El instituto advierte que desde la medianoche del sábado hasta las 3.00 del domingo podrán registrarse lluvias abundantes y caída de granizo, así como también actividad eléctrica.