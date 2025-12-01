Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de competir durante todo un año, en el que se jugaron tres torneos, este domingo Nacional se consagró campeón del Uruguayo. Todo se dio para que ganara la copa jugando contra Peñarol, y en el Gran Parque Central, totalmente colmado de hinchas locatarios. El triunfo fue 1-0 con un gol cuando faltaban pocos minutos para el final del alargue del nigeriano Christian Ebere, el héroe inesperado de la jornada. El plantel tricolor festejó con una bandera de Juan Izquierdo, quien le dio nombre al Campeonato Uruguayo de 2025.

En una actividad del comité de base del Frente Amplio El Galpón, en la que participaron el exintendente de Montevideo Mauricio Zunino, la vicepresidenta adjunta del PIT-CNT, Carolina Spilman, y María Irma Rodríguez, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, se coincidió en la necesidad de debatir sobre el sistema tributario en general y en particular acerca de la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico, que, según Zunino, comprende a unas 25.000 personas que tienen acumuladas “más del 35% de la riqueza” del país. Uno de los temas que emergieron en las exposiciones y preguntas fue el de la “cantidad de exoneraciones fiscales que brinda Uruguay a un montón de capitales”.

Estos debates, que comenzaron a multiplicarse a partir de la presentación de la iniciativa por parte de la central sindical, van a continuar y han ido permeando hasta llegar a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que han tenido que opinar sobre asuntos que no estaban previstos en la agenda.

El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, fue consultado al salir de una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de Diputados sobre un reciente informe del Fondo Monetario Internacional acerca del gasto tributario de Uruguay. En ese informe, el organismo plantea que una reforma fiscal modesta de las exoneraciones a la inversión privada permitiría reducir el gasto tributario en 0,4% del producto interno bruto, en un país que “tiene uno de los niveles más altos de gasto fiscal en América Latina”. Vallcorba dijo que el trabajo toma todos los impuestos que no se cobran, incluyendo el IVA de 10% (y no de 22%) que tributan algunos productos, y que “la promoción de inversiones es algo necesario para el país, lo que tenemos que hacer es implementarla de la manera más efectiva posible”. Por su parte, el director de Finanzas Públicas del MEF, Juan Benítez, dijo que en la estrategia fiscal del ministerio “la reducción del gasto tributario no es una estrategia relevante”.

Culminado el undécimo Encuentro Mundial de los Consejos Consultivos y el sexto de Asociaciones de Uruguayos residentes en el exterior, que se hizo en Montevideo entre el 18 y el 21 de noviembre, se emitió una declaración final que retoma el reclamo histórico sobre la necesidad de “generar herramientas acordes para efectivizar el ejercicio del derecho al voto” y el apoyo a “toda iniciativa legislativa a fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho en los lugares de residencia”. También se remarcó el respaldo al “diálogo político entre las distintas fuerzas y sectores, exhortando a los mismos a lograr un acuerdo que permita la elaboración de un proyecto de ley consensuado”.

Hasta mañana.