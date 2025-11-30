Con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos, Australia, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Italia, Suecia y Noruega, entre el 18 y el 21 de noviembre se realizó el undécimo Encuentro Mundial de los Consejos Consultivos y el sexto de Asociaciones de Uruguayos residentes en el exterior. El reglamento del Encuentro Mundial de los Consejos Consultivos establece que estas instancias deben celebrarse cada dos años.

Tal como informó la diaria, una novedad de la edición de este año fue que se propuso una nueva forma de trabajar para la discusión de cada tema. Luego de intercambiar sobre los distintos ítems, se votó a un delegado para hacer un “seguimiento”, con la obligación de hacer un informe al resto de los involucrados cada tres meses para ver si se avanzó.

Finalizado el encuentro, los representantes de los Consejos Consultivos emitieron una declaración final, a la que tuvo acceso la diaria, en la que se resume lo que se conversó durante las jornadas, así como también sus propuestas y solicitudes sobre las políticas de vinculación.

Voto en el exterior y acompañamiento educativo y laboral

Como parte de un reclamo histórico de los uruguayos que residen fuera del país, en la declaración final se incluyó la necesidad de “generar herramientas acordes para efectivizar el ejercicio del derecho al voto” y se dejó constancia del apoyo a “toda iniciativa legislativa a fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho en los lugares de residencia”. Este año, el Frente Amplio desarchivó un proyecto de ley que había sido presentado en la legislatura pasada, que propone que se pueda votar en el exterior.

Asimismo, en la declaración final se propuso la derogación del artículo 9 de la Ley 17.690 del Registro Cívico Nacional, que, a grandes rasgos, dispone la exclusión del padrón electoral de los ciudadanos que no hayan participado en las dos últimas elecciones y que no hayan regularizado su situación. En esa misma línea, se plantea la posibilidad de rehabilitar las credenciales cívicas ante la Corte Electoral mediante el servicio consular.

En 2023, el entonces senador frenteamplista José Carlos Mahía presentó un proyecto de ley para habilitar y estimular a que los ciudadanos mantengan su derecho al voto y que la Corte Electoral dé los pasos institucionales para que por medios electrónicos se habilite a que la persona pueda “rehabilitarse como inscripta en el padrón electoral”.

En la declaración final se remarcó el respaldo al “diálogo político entre las distintas fuerzas y sectores, exhortando a los mismos a lograr un acuerdo que permita la elaboración de un proyecto de ley consensuado”.

Leé más sobre esto: Senador del FA propone retomar el debate sobre el voto en el exterior luego de la aprobación del presupuesto

Por otro lado, con relación a las personas que regresan a Uruguay luego de haber residido un tiempo en el exterior, en el documento se subraya la “importancia de ampliar el acompañamiento en la educación y el ámbito laboral”, y también de mejorar “la reinserción social a través de la oficina de retorno y bienvenida”.

Consulados móviles itinerantes

Los uruguayos en el exterior señalaron que durante las instancias de diálogo se hicieron propuestas “para el mejoramiento y el fortalecimiento de la atención desde los distintos organismos públicos que brindan servicios a los compatriotas residentes fuera de fronteras geográficas”.

En ese sentido, expresaron la necesidad de que se extienda el servicio consular por medio de consulados móviles itinerantes en aquellos lugares “con alta concentración de uruguayos”, en vista de las dificultades que existen cuando las personas no viven en la misma ciudad en la que está ubicada la embajada de Uruguay.

A su vez, plantearon la posibilidad de expedir cédulas de identidad en sedes consulares, para simplificar “los trámites consulares, como así también la necesidad de homologación de documentos públicos de residencia”. En la misma línea, solicitaron que se cambie el decreto 281/022 sobre la expedición de pasaportes comunes en el exterior “para que no se exija certificado de antecedentes judiciales del lugar de residencia para los uruguayos residentes en el exterior”.