El domingo se registraron varios siniestros de tránsito en diversos puntos del país que derivaron en el fallecimiento de tres personas.

En la mañana del domingo, en el departamento de Rocha, un joven automovilista que circulaba alcoholizado embistió a un ciclista de 51 años en el kilómetro 320 de la ruta 9, a unos 20 kilómetros del Chuy. Según informó el vocero de la Dirección Nacional de Policía Caminera, Belso Rodríguez, a Canal 5, “las lesiones fueron de tal entidad que produjo el fallecimiento en el lugar”.

Por otro lado, sobre las 10.30, próximo a Barros Blancos en el departamento de Canelones, un peatón de 25 años fue embestido mientras intentaba cruzar la ruta 8 a la altura del kilómetro 24 por un conductor que circulaba de norte a sur. El joven no falleció, pero fue trasladado de gravedad a un centro de salud con politraumatismos graves. La espirometría realizada al conductor dio positiva.

Sobre las 23.00 hubo otros dos siniestros fatales. Uno ocurrió en los accesos a Montevideo, sobre el kilómetro 12 de la ruta 1, cuando se dio un impacto “frontolateral” entre una camioneta y una motocicleta con dos ocupantes que intentó cruzar de sur a norte por Camino La Capilla. Tras el golpe, una joven de 20 años que se desplazaba en el birrodado falleció, mientras que otra de 19 sufrió politraumatismos y fractura de fémur, aunque todavía se intenta determinar cuál de las dos jóvenes conducía. El conductor del vehículo resultó ileso. La espirometría que se le realizó determinó que no estaba alcoholizado.

Finalmente, una camioneta y una moto chocaron mientras circulaban de sur a norte en el kilómetro 71 de la ruta 6 en el departamento de Canelones, cerca de la localidad de Castellanos. El impacto provocó el fallecimiento de un ciudadano cubano de 38 años que iba a bordo de la moto. Por su parte, el conductor de la camioneta, que resultó ileso, es un hombre de 68 años. La espirometría dio positiva, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones y pericias para establecer posibles responsabilidades.

“Apelamos a la precaución por sobre todas las cosas. La ingesta de alcohol es un factor sumamente negativo para asociarlo a la conducción”, aseguró el jerarca policial en diálogo con el canal. También indicó que el despliegue de la unidad implica un “refuerzo de personal” y se extenderá hasta marzo inclusive, siendo que ya se detectó “un aumento en las diferentes vías de circulación, principalmente asociado a la temporada estival”.

Por último, dijo que la utilización del teléfono mientras se está al volante es un “flagelo”: “Es un riesgo muy importante. La utilización de un equipo de telefonía multiplica por cuatro los riesgos de vernos involucrados en un siniestro”, reafirmó.