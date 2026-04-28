La víctima ingresó con una bala a una emergencia médica de la zona de Colón, donde constataron su muerte, según informó Telenoche. Según varios testigos del hecho, en la zona de Aparicio Saravia y Pasaje J, se escucharon al menos cinco disparos.

El ataque habría sido desde una moto que se acercó al auto en el que viajaba el bebé junto con su familia. El padre del niño, un hombre de 24 años, recibió tres disparos. En la escena del crimen se encontraron seis vainas 9 milímetros.

Desde su cuenta de X, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo estar “movilizado por una profunda indignación”. “Sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional”, expresó el ministro.

Negro agregó que su indignación “jamás sera impotencia” y que “sin contemplación para los culpables” el ministerio va a seguir trabajando “con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.