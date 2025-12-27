El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado advertencias por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”, ocasionadas por un frente cálido que afecta al territorio nacional.

Horas después, las condiciones mejoraron y el organismo cesó la alerta amarilla que estaba vigente.

No obstante, desde este viernes rige un aviso por “tormentas muy fuertes y altas temperaturas”, según el cual las tormentas más importantes se esperan el domingo por la mañana en el norte del país. Inumet advierte que se prevén entre 40 y 80 mm de lluvia acumulada, con valores que podrían superar puntualmente los 100 mm. Las condiciones comenzarían a mejorar a partir de la noche del domingo.