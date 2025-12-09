Inumet emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por la persistencia de lluvias abundantes. Se esperan precipitaciones puntualmente abundantes en cortos períodos, con la posibilidad de tormentas aisladas que pueden venir acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La advertencia rige para Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En Durazno, las localidades afectadas son Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yi.

En Florida, la alerta incluye Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

En Lavalleja, las zonas bajo alerta son 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú registra alerta para Merinos y Tambores.

En Río Negro, la localidad afectada es Sarandí de Navarro.

En Rocha, las zonas incluidas son 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis al Medio.

Finalmente, en Salto, el aviso comprende Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

La advertencia comenzó a las 9.30 de este martes. Inumet actualizará la información a las 12.30.