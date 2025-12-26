El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) difundió este viernes un aviso a la población por dos motivos: la posibilidad de que ocurran tormentas fuertes a partir de la madrugada de este sábado y altas temperaturas a partir del lunes.

Tormentas y lluvias

Sobre el primer fenómeno, el aviso advierte que al norte del río Negro se espera una desmejora en el tiempo a partir de la madrugada del sábado 27, y que podría haber tormentas, algunas puntualmente muy fuertes.

Las más importantes podrían desarrollarse a partir de la mañana del domingo 28 en el norte del país, y las condiciones mejorarían a partir de la noche del domingo. Como estimación, Inumet advierte que se esperan entre 40 y 80 mm acumulados de lluvia, con valores que podrían puntualmente superar los 100 mm.

En las zonas de tormentas también se pueden registrar rachas de vientos fuertes y muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Altas temperaturas

Por otro lado, Inumet advierte que a partir del lunes se registrarán altas temperaturas en todo el país, con temperaturas de entre 31º y 35º. Al sur del río Negro las temperaturas podrían llegar a valores puntuales de entre 36º y 38º.

Estas temperaturas altas se mantendrían hasta el jueves 1º de enero.