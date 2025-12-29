El Instituto Uruguayo de Meteorología publicó un aviso especial sobre los pronósticos del 31 de diciembre y el 1° de enero.

Para el último día del año se prevén temperaturas que estarán entre los 34° y 37°C; además, predice que “el cielo se presentará mayormente claro”, aunque en la noche aumentará la nubosidad, particularmente en la franja costera.

En tanto, el organismo señala que para el jueves “en la región costera hay baja probabilidad de tormentas durante la madrugada, con un leve descenso de las temperaturas en el transcurso del día”.

El resto del país con el cielo nuboso, no tendrá cambios en las temperaturas. Pese a que hacia la noche, especialmente en el norte, se pronostica la posibilidad de lluvias y tormentas.