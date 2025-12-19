Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mañana en Foz do Iguaçu, durante la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, estaba previsto que se firmara el tan esperado acuerdo entre el bloque comercial del que forma parte Uruguay y la Unión Europea (UE), pero ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que finalmente la firma se aplazará para enero. En medio de protestas de los agricultores europeos en las calles, Francia, Hungría y Polonia, que se oponen al acuerdo, negociaron con Italia y lograron frenar la rúbrica del tratado, porque la presidenta del Consejo de Ministros italiana, Giorgia Meloni, así lo solicitó. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había dicho primero que si la UE decía que no a la firma, había que “ser duros de aquí en adelante con ellos”. Sin embargo, después, tras hablar con Meloni, el mandatario norteño informó que la italiana le planteó que “si tenemos paciencia de una semana, diez días o un mes, Italia estará con el acuerdo”. “Le dije que voy a llevar lo que me dijo a la reunión del Mercosur y voy a proponer que se decida qué hacer”, agregó Lula.

Mientras se protestaba en Europa, en Buenos Aires miles de personas también salieron a las calles para marchar hacia la Plaza de Mayo, convocadas por sindicatos, partidos políticos de la oposición y organizaciones sociales que rechazan la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y que se encuentra en discusión en el Senado. La llamada “ley de modernización laboral” pretende reducir el costo de los despidos y pagarlos en cuotas, así como reducir el poder de negociación de los sindicatos, promoviendo la negociación individual de cada trabajador con la empresa.

Ayer se concretó la primera reunión de coordinación de la Coalición Republicana fuera del Parlamento, con la participación de representantes de los partidos Nacional (PN), Colorado (PC), e Independiente. El senador del PC Andrés Ojeda dijo que la reunión “es un mensaje político claro a la ciudadanía: hay coalición, porque hay un grupo de partidos políticos que, manteniendo su identidad, tienen ideas y un programa que los une y que han gobernado juntos cinco años”. Ojeda se refirió luego a la ausencia de Cabildo Abierto y sostuvo que ese partido “tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par, las 24 horas del día”. Por su parte, el presidente del PN, Álvaro Delgado, dijo que tienen el objetivo de “votar juntos en un balotaje, en el proceso que viene, pero, además, gobernar juntos”.

También, en nuestro suplemento Cultura libros:

Hasta el lunes.