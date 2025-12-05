Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado en el que expresó que recibió con “mucha sorpresa” la noticia sobre la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, por la situación de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena. Según informó ayer Búsqueda, el encuentro se dio a mitad de año y Orsi le habría presentado a Pérez informes médicos sobre la salud de varios de los presos condenados por cometer delitos de lesa humanidad. Según Pérez, Orsi planteó su “preocupación” por la salud de los represores presos, y Pérez le dijo que eso “era resorte de los jueces y no de la Corte”, y que los informes médicos debían enviarse a los juzgados competentes.

El mandatario fue consultado al respecto y afirmó que, tras recibir los informes, “como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarse a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy y le pregunto [a Pérez]”. “Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente, institucionalmente, tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía”, agregó Orsi.

Para Madres y Familiares, resulta “llamativa e improcedente toda ‘consulta’ o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado” y “la sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”.

En otro orden, “se avanza rápidamente” y con “cierto consenso político en la necesidad” de la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, según el ministro del Interior, Carlos Negro. El Poder Ejecutivo tiene previsto que el nuevo servicio descentralizado continuará vinculado a este ministerio, y no al de Justicia y Derechos Humanos, que no parece concretarse, pero con dos áreas de ejecución: una de penitenciaria y otra de medidas alternativas.

Hoy, a las 14.00 de Uruguay, en el Centro Kennedy de Washington, la FIFA realizará el sorteo del primer Mundial de 48 selecciones, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en 2026, y al que la selección dirigida por Marcelo Bielsa –que no estará en el sorteo– clasificó, y formará parte de las bolillas del bombo 2. El evento se podrá ver por canal 5, que junto con Antel TV emitirán de forma gratuita 32 de los 78 partidos de la competencia, incluidos los de Uruguay y las instancias definitorias.

