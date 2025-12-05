“Se avanza rápidamente. Estamos muy contentos de advertir un cierto consenso político en la necesidad de la descentralización del INR [Instituto Nacional de Rehabilitación]”, comentó este jueves en rueda de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro. La semana pasada, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, el ministro aseguró que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para descentralizar el INR “ya está redactado y se encuentra en la Oficina Nacional del Servicio Civil”. “Va a pasar a Economía para presupuestarlo y luego a los sindicatos para que opinen y hagan su aporte al proceso”, agregó.

Se trata de un tema que fue reclamado por la oposición días atrás en el tratamiento del presupuesto quinquenal. De hecho, cuando la semana pasada se votó el presupuesto del Ministerio del Interior (MI) en el Senado, a instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, la oposición presentó una serie de artículos aditivos que buscaban efectivizar la descentralización del INR.

No obstante el consenso general sobre la descentralización, el debate se enfocó en diferencias relativas a qué ministerio debía vincularse con el servicio descentralizado a crearse. Desde la oposición se señaló que este punto podría ser el verdadero motivo de la no inclusión de la descentralización en el proyecto presupuestal.

“Lo anunció el ministro [del Interior, Eduardo] Bonomi, [pero] nunca fue incluido en el presupuesto”, comentó el senador colorado Andrés Ojeda durante la sesión, haciendo referencia a hechos sucedidos en 2015. Agregó que en una de sus últimas entrevistas como ministro, Bonomi reconoció haber intentado “hasta el cansancio” la descentralización del INR, algo que no logró porque ninguno de los ministerios aceptaba “la tutela” del servicio.

En ese sentido, la propuesta de Bordaberry planteaba la creación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, un servicio descentralizado que, según se establecía en el artículo aditivo, se relacionaría con el Poder Ejecutivo por intermedio del MI.

Según confirmaron a la diaria fuentes de la cartera, el proyecto en el que está trabajando el Poder Ejecutivo prevé que el INR se vincule efectivamente con el Ministerio del Interior. Según se detalló, se trata de una decisión tomada como consecuencia de que aún no se logró avanzar sobre la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Otras de las características del nuevo servicio descentralizado es que contará con dos unidades ejecutoras, una de ellas encargada del “servicio penitenciario” y otra dedicada al trabajo en las “medidas alternativas”.

La descentralización y el Ministerio de Justicia

Los programas de gobierno del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) incluían la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los blancos preveían que en su gobierno este instituto “pasaría paulatinamente a depender de este nuevo Ministerio”, priorizando la tarea “rehabilitadora” y permitiendo que el MI se concentre “en las tareas de prevención y represión del delito”. Los colorados, en tanto, proponían descentralizar el INR por fuera del MI, y también preveían la creación de la mencionado ministerio que, entre otras cosas, se ocuparía de las “políticas penitenciarias”.

En diálogo con la diaria, el senador del FA Eduardo Brenta recordó la inclusión del Ministerio de Justicia en todos los programas de gobierno y sostuvo que se trata de “uno de los ámbitos naturales” para la ubicación del INR. “Quien reprime no debería ser el mismo que recupera, por lo cual, la idea original era esa”, señaló. En ese sentido, Brenta consideró que tanto blancos como colorados deberían “explicar” por qué ahora están en contra de la creación del Ministerio de Justicia.

El senador suplente del PN y exministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo a la diaria que el servicio descentralizado que se cree “debería seguir colgando del Ministerio del Interior”. Destacó la importancia de la presencia efectiva de la “inteligencia carcelaria” que lleva adelante el MI.

Martinelli dijo que ese trabajo que realiza el MI sirve, “no sólo para mantener el orden dentro de las cárceles, sino para esclarecer o prevenir delitos fuera de las cárceles en muchos casos”. Además, consideró que no se puede esperar por la creación del Ministerio de Justicia porque es una iniciativa que “está muy verde” y el problema carcelario no sólo es “urgente”, sino que tiene “consenso para avanzar”.

Los tiempos

“Si bien no era sensible políticamente porque había grandes niveles de acuerdo, era un tema complejo de llevar a la práctica”, dijo Negro la semana pasada en la comisión de Diputados acerca de la no inclusión de la descentralización del INR en el presupuesto. “Pensamos que amerita una discusión robusta, de todo el sistema político, para que la solución sea la mejor”, agregó.

“El gobierno está muy atrasado en todo esto”, dijo a la diaria el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien en el período pasado fue subsecretario del MI. “Estamos terminando el año legislativo y lo que me temo es que, como están las cosas, esto no se apruebe hasta después del receso. Entiendo que es tiempo perdido lamentablemente”, expresó. “Tampoco se necesita mucha producción legislativa, el INR ya tiene una estructura”, añadió.

Por su parte, el diputado frenteamplista Nicolás Mesa, integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia, dijo a la diaria que el tratamiento del proyecto quedará para la próxima legislatura. “Se necesita un amplio consenso político en seguridad y esta instancia de la descentralización del INR creo que se encamina a eso”, afirmó.