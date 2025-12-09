Además de suscitar una reacción desde organizaciones de la sociedad civil asociadas a la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, este martes tanto el dos veces expresidente por el Partido Colorado Julio María Sanguinetti como el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se pronunciaron respecto de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, sobre el estado de los represores presos en la cárcel de Domingo Arena.

En primera instancia, Sanguinetti dijo en Arriba gente, de Canal 10, que “es natural que el presidente sienta esa responsabilidad”, porque “la Justicia es la que sentencia y el Poder Ejecutivo es el que cuida a los presos”, de modo que “eso es responsabilidad del gobierno y no del Poder Judicial”. “Si acá dentro de una cárcel ocurre cualquier cosa, como lo vemos todos los días en las cárceles comunes, miramos al gobierno, no miramos al juez”, definió.

El exmandatario opinó que “así como hay presos y situaciones que todos sabemos de gente que cometió delitos, también la mayoría es gente que no los cometió”. Aunque no nombró casos concretos, “para no contaminarlos políticamente”, aseguró que le “constan” casos en los cuales “es aberrante la prisión” en la Unidad 8: “Hablo de algunos de ellos, no digo todos”, mesuró. Aunque “depende de cada caso” y no es “al barrer”, se preguntó “cuál es el sentido de la prisión, ni siquiera de la prisión domiciliaria”, para un preso “que tiene más de 70 años” y “no representa ningún riesgo para la sociedad”.

Dijo que “son temas delicados” y que “hace bien el presidente en preocuparse”. Sobre la posibilidad de prisión domiciliaria, afirmó que “lo estamos pensando también para los presos comunes, donde la preocupación es cómo se hace para rehabilitar”, aunque “no es el caso”: “Estas no son personas a rehabilitar, son oficiales, son gente formada, son gente hoy jubilada, son gente vieja que no tiene ningún sentido que no estén en la casa. La mayoría, yo no digo todos. Porque vuelvo a decir, esto no es al barrer. Ni todos son buenos ni todos son malos”, aseveró.

“Conozco la situación de muchos que realmente creo que cometieron en su tiempo delitos, no vuelvo a retrotraerme a la discusión anterior porque la voluntad del país fue amnistiar, pero las circunstancias corrieron por otro lado y por eso hay procesamientos y presos. Vuelvo a decir; ahí hay presos por haber trasladado un preso de un lugar a otro, y, como la detención es ilícita, entonces es un secuestrador. Esas son barbaridades que han ocurrido y que están ocurriendo”, ejemplificó.

“Así como todos quienes han mirado el tema históricamente sabemos que hay tres o cuatro oficiales vinculados –la mayoría se murió– a las peores etapas de la represión, hay muchos otros que no tienen nada que ver con ello, o son casos discutibles, por lo menos”, consignó.

Por otro lado, Perciballe estuvo en MVD noticias de TV Ciudad, y, consultado sobre el encuentro que mantuvo Orsi, dijo que las “reuniones de esa naturaleza” siempre “causan un llamado de alerta”. Si bien “como ciudadano y como fiscal de crímenes de lesa humanidad llamó la atención”, descartó que pueda haber un enlentecimiento de procesos y causas judiciales, porque “la actuación de la Justicia siempre es independiente de los gobiernos”.

“Las reuniones que hayan existido entre el presidente de la República y el presidente de la Corte a nosotros nos es indiferente”, señaló. “Nosotros a esta altura ya hemos trabajado con tres administraciones. En las tres administraciones nos hemos manejado siempre con nuestra independencia técnica. No hemos tenido ningún direccionamiento de nadie ni lo aceptaríamos”, acotó. A su vez, agregó que “todo lo que sea actuación y resoluciones políticas” no “le incumben”, sino que van a continuar trabajando en la misma línea.

“Si existe algún militar con algún problema de salud, será analizado, como corresponde, y si cabe la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, se otorgará, siempre y cuando estemos frente a situaciones de salud graves, y si no, se negará”, cerró.