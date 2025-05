Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace poco más de un mes se cumplieron diez años de la muerte de Eduardo Galeano, uno de los referentes literarios más relevantes de la lengua española dentro y fuera de Uruguay. Quisimos hacer algo especial para recordarlo y por eso en esta edición van a encontrar un suplemento especial que incluye análisis y lecturas de su obra desde distintos ángulos.

Hay para todos los gustos: un ensayo-crónica de Roberto López Belloso sobre la evolución del tono del autor a partir de su trilogía Memoria del fuego, un repaso de sus primeros artículos periodísticos –esos que firmaba como Eduardo H Galeano– a cargo del investigador Alfredo Alzugarat y la “lectura afectiva” de su obra que nos comparte la escritora Carolina Bello. También quisimos rescatar la pluma del propio homenajeado y recuperamos la crónica que escribió sobre la muerte del profesor Arbelio Ramírez durante la visita del Che Guevara a Uruguay, que fue publicada originalmente en Marcha el 24 de agosto de 1961.

Lejos de Galeano, pero no del periodismo, van a poder leer además algunas de las reacciones que generó el comunicado del colectivo Encuentro de Periodistas del Uruguay que advierte por presiones para no publicar o despublicar la noticia sobre el atentado que sufrió la semana pasada el empresario Francisco de Posadas, titular del grupo Magnolio. Por un lado, los diputados frenteamplistas Pablo Inthamoussu y Gabriel Otero enviaron una exposición escrita a la Institución Nacional de Derechos Humanos expresando su “gran preocupación” y pidiendo que analice el caso; por el otro, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que “es inaceptable” que en una democracia “se presione a la prensa para que no informe sobre un hecho grave”.

A este tema le dedica su nueva columna nuestro compañero Marcelo Pereira, que bien dice que “en la medida en que no se trata sólo de defender nuestros derechos como periodistas, sino de lograr mejores condiciones para garantizar derechos sociales”, es fundamental que ustedes sepan a qué dificultades nos enfrentamos y que nosotros sepamos cómo podemos ofrecerles un mejor servicio.

Por otro lado, el primer entrevistado de La mañana de la diaria –el flamante producto de la diaria Radio que estrenamos este lunes– fue el ministro de Economía, Gabriel Oddone, que marcó el lanzamiento con declaraciones contundentes sobre dos asuntos que mantienen ajetreada la agenda del gobierno por estos días: la reforma de la Caja de Profesionales y la compra de 4.000 hectáreas en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización.

Además, la Agencia Nacional de Vivienda sugiere estudiar exoneraciones del régimen de vivienda promovida y rever amenities en estas construcciones. Así lo dice el organismo en un informe de diagnóstico y evaluación de la Ley 18.795, elaborado en el marco de la Comisión Asesora de Vivienda y al que accedió la diaria.

Hasta mañana.