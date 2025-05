“Pepe Mujica es más de lo que hizo, es un ser humano para pensar en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo que es gratificante es que una persona como Pepe Mujica no muere”. Estas emotivas palabras dedicó a José Mujica el presidente de Brasil, Lula da Silva, que llegó a Montevideo para despedir al exmandatario uruguayo, que falleció el martes a los 89 años. Ayer fue otra jornada en la que miles de personas hicieron fila para entrar al Salón de los Pasos Perdidos para depositar flores, lágrimas, cartas, objetos o tan sólo miradas y pensamientos ante los restos del exmandatario.

Pasadas las 17.00, el féretro de Mujica fue trasladado al exterior del Palacio Legislativo y hubo un último adiós del público y las autoridades presentes entonando “A don José” junto a Mario Carrero, Eduardo Larbanois y Numa Moraes. Como cuenta nuestro compañero Agustín Zabala, los dos días de despedida terminaron cuando un coche fúnebre se llevó el ataúd, y las banderas de Uruguay y la de Artigas que lo habían cubierto quedaron en manos de la inconmensurable Lucía Topolansky, quien se retiró saludando el “olé, olé, Lucía, Lucía” que le llegaba desde la gente.

También en la sección política de esta edición, presentamos dos interesantes balances sobre el resultado de las elecciones departamentales que involucran al Partido Colorado (PC) y a Cabildo Abierto (CA). Si bien para dirigentes del PC la Coalición Republicana (CR) “lamentablemente, no se concretó en todo el país”, donde se pudo plasmar, no se dio “la lógica de la polarización” entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, y eso los benefició. Sin embargo, para politólogos, si los colorados se presentan bajo el lema de la CR en todo el país, “van a perder cada vez más visibilidad”.

En cambio en CA los resultados están siendo analizados, la CR “tiene que ser un tema de un estudio más profundo”, y en la visión del dirigente Eduardo Radaelli, líder del Espacio de los Pueblos Libres, si no es por este sector “hoy CA no tenía ningún edil”.

No podemos dejar de leer y de compartir la nota de Ciencia que deja en evidencia una situación extremadamente preocupante. El picudo rojo, que ya ha afectado a miles de palmeras del país, puede llegar a amenazar los emblemáticos palmares de Rocha y Paysandú ya que se debe actuar chipeando, quemando o enterrando los ejemplares muertos para evitar la propagación del insecto. “Si no se coordina en forma urgente”, advierte Mercedes Rivas, ingeniera agrónoma del Centro Universitario Regional del Este, “el futuro es claro: a la larga nos quedaremos sin palmeras y exportaremos un gran problema a los países vecinos”. Por ahora, las intendencias actúan en sus jurisdicciones, los ministerios en las suyas, pero no hay coordinación ni incentivo para que se actúe sobre las palmeras que están en predios privados, teniendo en cuenta el alto costo que implica poder deshacerse de un ejemplar.

Finalmente, recomendamos especialmente repasar el suplemento de Cultura, enteramente dedicado al Festival de Cinemateca, que tuvo lugar del 8 al 20 de abril.