A menos de una semana de las elecciones departamentales, algunos dirigentes empiezan a analizar los resultados, al menos de manera informal. En filas del Partido Colorado (PC) tienen bastante para reflexionar, ya que sólo ganaron la Intendencia de Rivera y, sin considerar los tres departamentos en los que utilizó el lema común de la Coalición Republicana (CR), el PC perdió 4.335 votos con relación a las departamentales de 2020 –retrocedió en diez departamentos y creció en los seis restantes–.

El diputado colorado Felipe Schipani, del sector Crece, subrayó en diálogo con la diaria que el resultado “era previsible” en la medida en que “esto viene pasando desde hace ya un par de elecciones”: por lo general “se polariza” entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN). Entonces, “muchas veces, muchos votantes colorados de octubre van a votar al PN ante la eventualidad de que el FA pueda ganar”.

Schipani señaló que la herramienta CR, “lamentablemente, no se concretó en todo el país” y eso trajo como consecuencia que el FA seguramente gane en dos departamentos fuera de lo previsto (Río Negro, que ya está confirmado, y Lavalleja, en donde falta escrutar los votos observados). “Eso se debe a que el PN no entendió que era necesario hacer coalición como lo planteó el Comité Ejecutivo Nacional [del PC] en 2023”, insistió.

En Salto ganó la CR, pero quien salió electo fue un nacionalista, Carlos Albisu. Por lo tanto, cabe preguntarse si no podría pasar que haya CR en todos los departamentos pero igual el más votado sea un blanco. Schipani reconoció que “puede ocurrir eso, perfectamente”, pero señaló “el PC va a tener representación en la Junta Departamental, con una presencia mayor, porque ya no se va a dar esa lógica de polarización”. Agregó que la falta de la CR en todo el país no sólo “la va a sufrir el PC”, sino también el PN, y justamente el ejemplo está en Río Negro y Lavalleja.

En cuanto al resultado del PC en Montevideo (se presentaron bajo la CR y su candidata, Virginia Cáceres, sacó 4,5% de los votos), Schipani sostuvo que la preferencia por el blanco Martín Lema obedeció a que era un candidato “mucho más posicionado y con muchos más recursos”, mientras que el PC “apeló a una figura joven y nueva”, como Cáceres, “con un altísimo nivel de desconocimiento”.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, en diálogo con la diaria se refirió a los resultados en los lugares donde se presentaron bajo la CR. Dijo que les fue “bien” en Canelones (porque pasaron de tener un edil a tres) y en Salto, aunque les podría haber “ido mejor” (en cuanto a acercarse “un poco más” al nacionalista Carlos Albisu, que resultó ganador), y en Montevideo podrían haber “votado mejor”.

Rodríguez también sostuvo que si las elecciones siguen haciéndose separadas, “la mejor opción que tiene el PC es ir en coalición, con una candidatura colorada en cada departamento”. En cuanto a la magra votación del PC en Montevideo, el diputado dijo que “la responsabilidad no es de Cáceres, que hizo una gran campaña” pero “partió de un grado de desconocimiento bastante fuerte y le faltó tiempo para hacerse más conocida”. Agregó que, en todo caso, “las responsabilidades pasan por no haber planteado una estrategia y una candidatura con mucha anterioridad”.

La visión de los politólogos

A todo esto, el politólogo Antonio Cardarello dijo a la diaria que si el PC se presenta bajo el lema CR en todo el país y la coalición opta por usar tres candidatos en cada departamento, con dos blancos y uno colorado, “es muy poco probable que uno de esos colorados sea el más votado”. Por lo tanto, le parece que es una estrategia que al PC “le sirve para ganarle al FA, pero lo perjudica como partido”, y “claramente” beneficiaría más al PN que al PC.

Agregó que al PC ser socio del PN le puede servir para estar en el gabinete departamental, pero no cree que le sirva “para mejorar el desempeño de candidatos colorados”. En definitiva, para el politólogo, a los colorados ir como CR “les puede servir para no quedar subsumidos bajo el lema del PN, pero van a perder cada vez más visibilidad”.

A su vez, el politólogo Daniel Buquet explicó a la diaria que las elecciones departamentales son por mayoría relativa, lo que genera un incentivo muy potente a concentrar la competencia entre dos (lo que se conoce en ciencia política como la ley de Duverger), por lo tanto, en cada elección a intendente “hay básicamente dos partidos compitiendo”, el PN y el FA. En este marco, el PC es víctima de lo que llaman “abandono estratégico”, por el que “cualquier colorado de cualquier departamento que ve que la competencia es entre blancos y el FA, vota al que le guste más de esos dos, porque si vota colorado desperdicia el voto”. Subrayó que es lo que se conoce como “voto útil” en la tradición uruguaya.

Buquet sostuvo que en los departamentos del interior en los que gana el PN, “los blancos ganan sin necesitar a los colorados, porque se les quedan con los votantes”. En cuanto a si al PC le puede servir ir como CR en las departamentales, el politólogo respondió que “depende”, porque quizás puede “meter dos ediles” en vez de uno, o “ponerse de acuerdo de onda” con el PN y nombrar a un director colorado en Cerro Largo o en Durazno. De todos modos, considera que “no es algo que le asegure mejorar al PC”.

Por último, consultado sobre si piensa que el PC al ir dentro de la CR puede quedar desdibujado como partido, Buquet contestó: “Sin duda, pero el punto es si no está ya suficientemente desdibujado en el ámbito local”.