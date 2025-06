Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En vísperas del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, podrán encontrar en esta edición un suplemento especial enteramente dedicado al tema, que incluye la mirada del propio ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. En la primera entrevista que brinda a la diaria desde que asumió en el cargo, el jerarca hizo un repaso de las principales líneas que guiarán su gestión y adelantó algunas de las medidas previstas en torno a las áreas protegidas, la revisión de normativas y las autorizaciones ambientales a emprendimientos.

A su vez, nuestra compañera Camila Méndez escribe sobre distintos trabajos académicos que dan cuenta del estado de nuestras aguas superficiales y subterráneas. Desde mapas que crearon investigadoras para visualizar los riesgos de contaminación y las amenazas a las que están expuestos los acuíferos de nuestro país, hasta un relevamiento que evidencia que la presencia de cianobacterias está “generalizada” y que eso, entre otras cosas, pone en peligro la red de distribución de agua potable.

A modo de bonus track, la periodista especializada también nos cuenta sobre la propuesta de diseñar una nueva factura de OSE que, además de avisarnos cuánta plata le debemos al ente, también promueva la educación ambiental. Esto implicaría, por ejemplo, informar de qué fuente proviene el agua del mes, el tipo de tratamiento al que se sometió y los resultados de los monitoreos realizados con base en la Norma Interna de Calidad de Agua Potable, entre otras cosas.

A nivel de la política nacional, podrán leer sobre las reacciones que generó el anuncio de la designación de la nacionalista Beatriz Argimón y la colorada Carolina Ache al frente de cargos diplomáticos en sus respectivas agrupaciones políticas. En el Partido Nacional, no parece haber una postura unánime. Ayer de tarde, después de una reunión en la que participaron la presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio, y senadores referentes de cada sector, fuentes blancas dijeron que Argimón “reconoció que hubo un tema de comunicación a destiempo” y que “se da por cerrado el tema”, a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe la venia para designar a la exvicepresidenta embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sin embargo, el senador Sergio Botana dijo a la diaria que todavía no sabe si la va a votar porque no le gustó el manejo que hizo el gobierno del asunto.

En cambio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) directamente rechazó la propuesta de designar a Ache como embajadora de Uruguay en Portugal y le solicitó al gobierno “que revea su posición”. El secretario general, Andrés Ojeda, dijo que la decisión se basó en que la designación fue “inconsulta” y “en algún punto se ninguneó” al PC.

Marcelo Pereira analiza las dimensiones políticas de este tema en una nueva columna cuyo título no spoilea el contenido, pero da algunas pistas: “Dos damas en jaque o jaque con dos damas”.

Hasta mañana.