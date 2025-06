La propuesta del gobierno de designar a la exvicepresidenta Beatriz Argimón para que sea embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sigue teniendo repercusiones a nivel del Partido Nacional (PN). Este lunes se realizó una reunión por este asunto entre Argimón, la presidenta del directorio blanco, Macarena Rubio, y senadores referentes de cada sector nacionalista: Álvaro Delgado (Aire Fresco), Javier García (Alianza País) y Nicolás Olivera (D Centro). También estuvo presente Nicolás Martínez, mano derecha del expresidente Luis Lacalle Pou, según indicaron fuentes blancas. El senador Luis Alberto Heber, líder del Herrerismo, no estuvo en la reunión por temas médicos.

Las fuentes blancas señalaron que en la reunión Argimón “reconoció que hubo un tema de comunicación a destiempo” y explicó “cómo fueron las conversaciones y ofrecimientos”. “Los legisladores entendieron las explicaciones y dejaron en claro que no hubo en ningún momento un cuestionamiento a la idoneidad del cargo, y se da por cerrado el tema”, agregaron las fuentes. Por lo tanto, ahora los nacionalistas esperan que la venia sea enviada por el Poder Ejecutivo para su votación.

A su vez, Delgado fue consultado por el tema en rueda de prensa. Sostuvo que el gobierno “no actuó bien en el procedimiento”, porque a “un gobierno que quiere hablar de diálogo todo el tiempo” le “costaba poco levantar el teléfono y avisarle al PN o a cualquiera de sus referentes que iba a proponer un cargo a una integrante histórica del PN, por más que sea a título individual”. “Lo segundo: creo que en los términos personales en que se manejó, quizá no fue la mejor forma, porque quizás también un par de llamadas avisándonos hubiera estado correcto, y no enterarnos por los medios”, señaló.

Además, Delgado diferenció la designación de Argimón de la de la colorada Carolina Ache –como embajadora de Portugal–, dado que esta última “es una persona que está en un proceso judicial, que tuvo situaciones bien complejas, que fue denunciada por el propio Frente Amplio” (FA) y que hizo “grabaciones a sus propios jerarcas” (por el excanciller Francisco Bustillo. “Argimón es otra cosa, es una persona que ha tenido una trayectoria intachable en el partido, más allá de que algunos puedan coincidir o no con ella”, subrayó. Por lo tanto, Delgado dijo que “obviamente” van a “acompañar su designación”.

Botana: “Es un manoseo indebido a los demás partidos”

Sin embargo, en el PN no hay unanimidad sobre el asunto. El senador blanco Sergio Botana dijo a la diaria que todavía no sabe si va a votar la venia de Argimón y espera que el tema se converse a nivel de la bancada. “No tengo problema con Beatriz, pero no me gustó lo que hizo el gobierno; me pareció muy mal que no se hiciera la consulta debida. Si nos hubieran dicho antes, por lo menos en mi caso, la hubiera impulsado con toda alegría. Pero me pareció una verdadera falta de respeto, no debió hacer eso el presidente [Yamandú Orsi], no lo debe permitir. Es un manoseo indebido a los demás partidos”, insistió.

Además, Botana subrayó que la reunión de este lunes de Argimón con legisladores fue con “senadores más de Montevideo” (él es oriundo de Cerro Largo, de donde fue dos veces intendente). Botana dijo que sigue molesto con el asunto y que le cayó “pesado”, primero por lo que hizo el gobierno. “Y lo de Beatriz obviamente que tampoco me cayó bien, que cuando se enteró no avisara. Porque en algún momento se habrá enterado”, insistió.

A todo esto, este martes de mañana en el Parlamento habrá una reunión de la bancada de senadores blancos, que tendrá como principal tema a tratar el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales, que fue aprobado en la cámara baja y ahora lo debe tratar el Senado.

Según fuentes blancas, es probable que en la reunión también se trate la designación de Ache. Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de Partido Colorado (PC), al que pertenece la exsubsecretaria de la cancillería, rechazó la designación, y fue más allá: le pidió al gobierno que “se abstenga de remitir la venia”.

Sobre el tema de Ache, Botana fue contundente. Dijo que si los colorados no la aceptan, él mucho menos puede apoyar esa venia. Además, dijo que la designación de Ache “es un deschave”, porque la exsubsecretaria “era una persona indeseable para el FA hace diez días, era el centro de las críticas”, por lo tanto, pregunta, “¿cómo explican que ahora la proponen?”. “¿Qué capacidades desarrolló en este tiempo? ¿Cómo cambió tanto Ache? Porque todo el FA decía que Ache y [el narcotraficante Sebastián] Marset eran lacras. Para eso, que lo nombren a Marset directo [como embajador]”, finalizó.