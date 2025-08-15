Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“Es inadmisible que en 2025 un senador de la República amedrente y agravie en sala con insultos homofóbicos”, expresó la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) en una declaración pública, tras la suspensión de la sesión de la cámara alta en la que el nacionalista Sebastián da Silva interpelaba al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Entrada la madrugada de ayer, el senador del FA Nicolás Viera, en su turno, se refirió a Da Silva como “el senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándoles a los uruguayos que era un buen negocio invertir en Conexión Ganadera”. Da Silva, que estaba parado muy cerca de la banca de Viera, se acercó y lo llamó “puto de mierda”, además de hacerle un gesto obsceno. De inmediato, quien presidía la sesión, el senador del FA Sebastián Sabini, la suspendió.

Además de respaldar a Viera, la bancada del FA está analizando hacer uso del artículo 115 de la Constitución, que establece que tanto el Senado como Diputados pueden “corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas”. A su vez Viera analiza hacer una denuncia penal.

En entrevista con la diaria Radio, Da Silva consideró una “infamia, una canallada, una barbaridad” que Viera lo haya vinculado con la “mayor estafa que hubo en Uruguay”. A su vez, Viera dijo en rueda de prensa que lo que hizo Da Silva es “un delito de odio homofóbico y está penado”. Sin embargo, Da Silva negó ser homofóbico, pero reconoció ser “un tipo visceralmente pasional y que ayer lo hicieron entrar”.

Da Silva también fue cuestionado por Fratti, quien dijo que el senador “le hace un mal terrible a la política”, y por el senador Aníbal Pereyra, quien sostuvo en la diaria Radio que Da Silva comenzó la interpelación “con un tono de provocación, de agravios, de hacer algunas afirmaciones que están lejos de lo que como uruguayos vivimos la construcción de nuestro país”.

Del lado de la oposición y desde la cámara en la que el FA no tiene mayoría, se conformó una comisión preinvestigadora por la compra de la estancia. La preinvestigadora tiene hasta hoy a las 19.00 para elaborar sus informes, después pasará todo al Plenario, y ahí se definirá si se conforma la investigadora. Por ahora, la oposición maneja que tiene los votos para que eso pase.

En otro plano, en otro lugar, cientos de estudiantes marcharon por 18 de Julio para recordar a los mártires estudiantiles, en especial, al primero: Liber Arce, fallecido el 14 de agosto de 1968. “¡No olvidamos a nuestros mártires ni que el presupuesto es responsabilidad del Estado. 6+1% YA!” fue el lema de la movilización.

