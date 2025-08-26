Embarcación de la expedición Uruguay Sub200, el 21 de agosto, en el puerto de Montevideo.

El equipo de la expedición Uruguay Sub200 informó este martes que el buque Falkor (too) se encuentra en condiciones de retomar la investigación, luego de haber tenido que regresar al puerto de Montevideo para realizar trabajos de reparación. La Universidad de la República informó que la embarcación está “regresando al área de estudio donde estaba investigando”.

El buque zarpó desde Montevideo el pasado viernes para comenzar la expedición, con una delegación a bordo conformada por 29 científicos –17 de ellos uruguayos y el resto provenientes de Chile, Argentina, Brasil, Francia y Alemania–.

El sábado el equipo hizo dos inmersiones del ROV SuBastian, el robot submarino, que fueron transmitidas por el stream en Youtube en vivo. La segunda inmersión, que estaba prevista para que durara ocho horas, debió ser interrumpida a las cuatro horas debido a fallas técnicas.

Culminadas las tareas de reparación, el buque se dirige a la denominada Estación 3, donde se había interrumpido la investigación. Próximamente, se anunciará en las redes sociales cuándo el equipo científico podrá retomar las transmisiones en vivo.

La expedición prevé recorrer aproximadamente 50 puntos de interés para la investigación, abarcando profundidades que van desde los 200 hasta los 3.600 metros, desde el límite con Brasil, al norte, hasta la frontera con Argentina.