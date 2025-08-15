El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica un fin de semana del Día de la Niñez frío y húmedo.

Meteorología informó que este viernes se presentará frío durante toda la jornada, con temperaturas bajo cero y heladas agrometeorológicas. En cuanto a la nubosidad, será escasa en el día, pero irá en aumento hacia la noche.

Para el sábado se espera “un día muy húmedo y con abundante nubosidad”, afirmó Inumet en su pronóstico. La jornada presentará precipitaciones en varias zonas del territorio durante la tarde, especialmente en el sur del país.

El domingo, Día de la Niñez, las temperaturas comenzarán a ascender. Inumet señala que “hay probabilidad de precipitaciones aisladas en la mañana, principalmente en el centro sur y este, pero las condiciones irán mejorando a lo largo del día”.

¿Cómo estará la temperatura este fin de semana según Inumet?

En el noroeste se esperan máximas de 22 °C y 23 °C para el sábado y el domingo, y mínimas de 3 °C y 6 °C, respectivamente.

En el noreste se prevén temperaturas similares, máximas de 16 °C y 18 °C, y mínimas de 1 °C y 6 °C para el sábado y el domingo.

En el centro-sur las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 19 °C de máxima y 4 °C y 6 °C de mínima. En el este, la máxima será de 17 °C y 18 °C y las mínimas de 1 °C y 7 °C.

Por último, en el área metropolitana la temperatura máxima será de 16 °C el sábado y 18 °C el domingo, mientras que la mínima será de 2 °C y de 7 °C.