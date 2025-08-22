Un llamado al 911 alertó este viernes sobre el hallazgo de un cuerpo en la usina de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, ubicada en La Teja, entre las calles Cayetano Rivas y Del Cid, a pocos metros del curso del arroyo Miguelete.

Según la información policial, el operario que manejaba la máquina encargada de retirar la basura y depositarla en una volqueta habría encontrado el cuerpo sin signos vitales, y llamó al 911.

Personal policial concurrió al lugar y se entrevistó con el encargado para corroborar lo sucedido y recabar indicios.

La víctima no ha sido identificada. Subrayado informó que se trataría de un hombre, que fue arrastrado dentro de un caño de saneamiento y expulsado por una máquina de la usina, indicaron trabajadores del lugar.