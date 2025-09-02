En el marco del aviso por la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una doble advertencia naranja y amarilla que afecta a localidades de varios departamentos.

Inumet indicó que “un frente estacionario asociado a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país”, lo que genera “tormentas, algunas puntualmente fuertes”. Meteorología destacó que en las zonas de tormentas “se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

Localidades afectadas por la alerta naranja

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yi.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Treinta y Tres: Cerro Chato y Valentines.

Localidades afectadas por la alerta amarilla