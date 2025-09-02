En el marco del aviso por la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una doble advertencia naranja y amarilla que afecta a localidades de varios departamentos.
Inumet indicó que “un frente estacionario asociado a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país”, lo que genera “tormentas, algunas puntualmente fuertes”. Meteorología destacó que en las zonas de tormentas “se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.
Localidades afectadas por la alerta naranja
- Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yi.
- Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
- Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
- Treinta y Tres: Cerro Chato y Valentines.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
- Artigas: Paso Campamento y Sequeira.
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Durazno: Baygorria.
- Lavalleja: 19 de Junio, José Pedro Varela y Villa Serrana.
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.
- Paysandú: Beisso, Guichón, Merinos y Tambores.
- Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.
- Rivera: todo el departamento.
- Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, San Luis al Medio y Velázquez.
- Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó: todo el departamento.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Trreinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.