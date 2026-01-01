Durante los últimos días de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) divulgó un balance de 2025 que elaboró su Asesoría de Planificación Estratégica con el objetivo de repasar lo hecho por la organización durante el período: “Este año ha sido récord en el valor de las incautaciones, el combate al narcotráfico y el avance en reformas claves para el organismo con proyección para 2026”, consignó el documento.

Como primera mención, el informe detalló que la DNA enfocó sus esfuerzos en “reorganizar sus recursos y fortalecer la coordinación interna y externa”. Con ese objetivo en mente, la institución “reforzó unidades dedicadas a vigilancia e inteligencia aduanera”, “creó equipos especiales para análisis de normativa, operativa y gestión de riesgos” y “puso en marcha 17 Proyectos Operativos Aduaneros” destinados al control del “creciente número de envíos postales internacionales”, así como el Régimen Especial en fronteras.

“Todo ello enmarcado por restricciones presupuestales y de recursos humanos y con una infraestructura edilicia y tecnológica muy exigidas”, señaló.

Por otro lado, la recaudación por el comercio exterior se mantuvo estable respecto del año pasado y, sobre las incautaciones, el informe planteó que “han descendido en número en los distintos puntos de frontera con respecto a 2024, pero han aumentado los operativos exitosos realizados por las sedes regionales de vigilancia reforzadas y por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera”, además de que los valores incautados por operativo “han incrementado en el entorno del 45% sin considerar drogas y estupefacientes”.

Narcotráfico y contrabando

El documento también repasó los “logros” en materia de “combate al narcotráfico” y “lucha contra el contrabando”.

En el primer apartado, la DNA informó que se hizo un total de “35 incautaciones de droga de distinta envergadura” a través de “inteligencia, vigilancia en rutas nacionales y puntos de frontera, control de envíos postales, cooperación con otras aduanas y organismos nacionales e internacionales”. Del total, 23 decomisos se llevaron a cabo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, lo que, según la DNA, confirma la necesidad de “luchar contra el narcomenudeo internacional”, que se suma a la de “combatir el narcotráfico a gran escala desde la región hacia Europa”.

“Los métodos de ocultamiento se diversifican y sofistican, situación que exige controles cada vez más rigurosos y profesionales. Se destaca en particular la participación de la DNA en la operación “Fortuna” que desbarató una organización criminal que utilizaba envíos postales aéreos como fachada para el tráfico de estupefacientes. Hubo 13 personas detenidas y droga, vehículos, dinero y dispositivos electrónicos incautados”, detalló la institución. En esa instancia se recuperaron unos 63 kilos de hachís y casi 260.000 pesos.

A nivel de contrabando, la institución indicó que de enero a noviembre realizó un aproximado de 5.000 decomisos de mercadería, vehículos, encomiendas y bienes falsificados por “un valor que supera los 1.400 millones de pesos”, lo que derivó en un año récord sobre el valor de las incautaciones. La cifra consignó un incremento respecto de 2024 –“año récord en valor de incautaciones”– y configuró un “aumento importante en el monto promedio por operativo exitoso de +70%”.

Entre otras acciones, la DNA destacó el operativo interinstitucional Siracusa, que se llevó a cabo en noviembre y fue calificado como “una de las mayores incautaciones de 2025 en materia de contrabando”. En ese momento se interceptó un cargamento con más de 7.730.000 cigarrillos, que tendría un valor estimado de 100 millones de pesos uruguayos en el mercado ilegal, además de vehículos y otras mercaderías. En términos generales sobre la incautación de cigarrillos el informe planteó que “a la fecha y con la misma cantidad de incautaciones que en 2024, se superaron en más de 80% los valores incautados el año anterior registrándose un aumento sustancial (+28%) del monto promedio de los operativos”.

La DNA valoró su participación en el presupuesto

Por otro lado, además de añadidos a sus estadísticas públicas, convenios internacionales, encuestas y capacitaciones aplicados sobre sus funcionarios o mantener el segundo lugar –y primero entre las unidades del MEF– en la IV edición del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI) de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), desde la DNA se valoró positivamente su incidencia en la Ley de Presupuesto Quinquenal.

Algunas de sus propuestas normativas incluidas en el articulado regulan aspectos directamente asociados a la actividad aduanera como “la facultad de proceder en determinadas condiciones a la subasta de bienes incautados, evitando así su depreciación; la posibilidad de otorgar facilidades de pago para la cancelación de adeudos; la posibilidad de acceder a información sobre titulares de participaciones patrimoniales al portador y beneficiario final”. También se incorporaron normas vinculadas a “la designación de funciones de administración en la DNA” y de reasignación presupuestal para financiar “el pago de compensaciones por funciones de mayor responsabilidad y la incorporación de personal que cumpla tareas de apoyo en la atención al público”.

Finalmente, informaron que la DNA “colaboró activamente” en la redacción de la Ley 20.419 junto a su correspondiente Decreto Reglamentario, disposiciones que crearon el régimen especial de comercio de frontera e impulsaron una batería de beneficios que rigen en las localidades fronterizas con Brasil, para lo cual desarrolló un servicio web “que permite presentar la declaración simplificada de mercadería”.

Además, se encuentran “realizando las adecuaciones necesarias” para la entrada en vigencia, este 1° de enero, de los cambios en las compras web al exterior previstos en el presupuesto. En el régimen de franquicias, las modificaciones implicarán un pasaje hacia un régimen con un tope anual de US$ 800 hasta en tres envíos gravadas por el IVA al 22%, una decisión enmarcada en el llamado “efecto Temu” sobre los comercios locales.