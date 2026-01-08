Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Mientras el gobierno de Estados Unidos informó que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y que el dinero que se obtenga de la comercialización del crudo irá a cuentas controladas por Washington, para recién después “beneficiar al pueblo venezolano”, en Uruguay la Comisión Permanente del Parlamento, tras un intenso debate e instancias de negociación, no llegó a un acuerdo para hacer una declaración única sobre el ataque a Venezuela del sábado 3 de enero. En cambio, la mayoría frenteamplista aprobó una declaración que rechaza “la intervención militar de Estados Unidos” y reafirma “la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. A su vez, la oposición (Coalición Republicana junto con Cabildo Abierto) presentó otra que expresaba la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano”, que “la caída del dictador Nicolás Maduro, no así la de un régimen que mantiene su ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática”, pero también afirmaba que no se justifica “injerencia extranjera alguna” y se remarca que “los únicos que deben definir el destino de los venezolanos son los propios venezolanos”.

La Comisión Permanente continuó su trabajo con la comparecencia de los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que habían sido convocados para explicar las modificaciones introducidas en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que implican una reducción de los montos que recibían los beneficiados. Para el diputado Sebastián Andújar, “cuando se incrementa un tributo obligatorio que recae sobre el salario, se está aumentando impuestos”. Oddone, en tanto, defendió la medida y dijo que es “una definición política” basada en “un fundamento técnico” y que es “una decisión correcta”, porque es “equitativa”, “legítima” y “oportuna”.

Ayer, un día en el que llovió en parte del país, también hubo una reunión en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para evaluar la situación de déficit hídrico en algunas regiones. En el encuentro se definió instalar “una mesa de trabajo” para el monitoreo “permanente” y el martes 13 de enero se va a “profundizar en el diagnóstico” y se “tomarán las decisiones”. Cabe recordar que las gremiales agropecuarias le pidieron al MGAP que declare la emergencia agropecuaria para la zona centro-sur y sureste del país.

En el suplemento Economía, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, entrevistado por nuestra compañera Lucía Barrios, calificó como “absolutamente positiva” la propuesta del gobierno de avanzar hacia una mayor desdolarización de la economía y sostuvo que “el uruguayo debe empezar a razonar en moneda local y, por qué no, también en instrumentos financieros denominados en moneda nacional”. Para Urraburu, el país está dolarizado por razones culturales y el uruguayo es el más conservador del mundo a la hora de invertir sus ahorros.

Hasta mañana.